ÁRIES (21/03 a 20/04)

É tempo de utilizar o seu poder empreendedor para expandir suas atividades. O momento favorece iniciativas ousadas, pois os astros conspiram a seu favor e projetos bem planejados vingarão. Finanças: tende melhorar. Amor: vida familiar lhe reserva alegrias.

TOURO (21/04 a 20/05)

Padrões superados devem dar vez aos inovadores e mais produtivos. Atualize a forma de trabalhar e os resultados serão mais compensadores. Algumas boas ideias surgirão para aumentar suas esperanças. Finanças: estáveis. Amor: uma amizade poderá mexer você.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Aja com cautela e não invista seu dinheiro em coisa arriscada, pois negócios não estão favorecidos neste período. No trabalho seja discreto e aja com cautela e evitará problema. Finanças: só melhorarão na vindoura semana. Amor: sucesso amoroso.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase é favorável para sair da mesmice e para fazer novas coisas, principalmente no setor de trabalho. Em família, curta o clima de bem-estar em seu lar, pois alegria não faltará. Finanças tendem tomar o rumo da prosperidade. Amor: uma paixão pode surgir.

LEÃO (22/07 a 22/08)

No trabalho participe de ideias e mostre os seus projetos, pois tendem ser bem-aceitas. Uma promoção não está descartada, mas terá que fazer por onde merecer. Mexa-se! Finanças: de estáveis para melhor. Amor: neste dia você tende ficar muito romântico.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Neste momento, será importante observar como administra o seu tempo e como o aproveita, pois as responsabilidades aumentam e a produtividade continua na mesma. Finanças: trabalhos criativos podem render muita grana. Amor: sucesso amoroso.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase de recuperação. No serviço tarefas pendentes poderão ser colocadas em dia. Você terá ânimo fora do comum e poderá deslanchar com facilidade as suas atividades profissionais. Neste dia lazer não terá vez, pois o que você quer mesmo é colocar o seu trabalho em dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Chance de ter que rever o que não deu certo na sua atividade. Questões que você julgava já superadas em seu íntimo voltam. Mas, perceba que este retorno representa uma oportunidade de crescimento. Finanças: caminhando normalmente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Vida social: as conversas e o clima de fraternidade tomam conta de suas relações, mas procure ouvir mais do que falar para poder gravar melhor o que de mais interessante ouvir. Finanças: tendem melhorar, mas lentamente. Amor: dias de felicidade no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você saberá conduzir os problemas repetitivos de maneira mais acertada e até achar a solução para eles. Criatividade não lhe falta para isso. Finanças: Saturno, regente deste signo, recomenda cautela com investimentos. Amor: uma aventura amorosa está no ar.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Seja fiel aos seus sonhos profissionais e ponha em prática os seus projetos, assim terá chance de atingir seus objetivos. Lembre-se de usar suas energias só no que vale a pena. Finanças: em breve irão se expandir. Amor: alguém pode fazer sua vida mais feliz.

PEIXES (20/02 a 20/03)

O momento é ideal para promover parcerias e aumentar negócios. Finanças: podem até melhorar se você não gastar demais. Amor: cumplicidade total na vida a dois. A vida familiar também encontra-se favorável. Aproveite os bons momentos.