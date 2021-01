ÁRIES (21/03 a 20/04)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Você está vivendo um período fabuloso de renascimento. Busque o diferente e o inusitado, esse é o conselho dos astros. É hora de se dedicar ao romance. Bom momento no campo afetivo.

TOURO (21/04 a 20/05)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Busque momentos de recolhimento para exercitar a criatividade. Estar só, ajuda você a recuperar as energias e a refletir sobre seus objetivos. Você está mais generoso (a) em relação ao dinheiro.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O céu promete acentuar seu lado empreendedor e dará a maior força para você progredir. Bom período para se resolver e fazer acertos em sua vida afetiva. Procure deixar as diferenças para trás e acredite mais nas intenções das pessoas. Cor: violeta. Número: 1.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Um projeto financeiro está a caminho do sucesso. O dinheiro pode chegar mais cedo do que você imagina. O momento é bom para investir nos negócios e se programar financeiramente. Bom momento no campo financeiro. Sorte no amor. Cor: laranja escuro. Número: 4.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Amor: comprometimento. Tenha esta palavra sempre em mente, nos bons e nos maus momentos, caso eles existam, porque quase tudo depende do quanto você quer que algo faça parte da sua vida. O que é bom apenas pela metade merece ser revisto. Número: 7.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Quebre a rotina, faça algo diferente nesta fase. Mesmo que por poucos dias, verá que a mudança lhe proporcionará um regresso às atividades com novo fôlego, maior energia e poder de realização. A sua ligação com amigos e vizinhos ganha maior destaque. Número: 10.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Seu carisma e seu brilho pessoal estão em destaque em sua vida social. Cuidado com a inveja das pessoas, já que a fase pode atrair amigos e inimigos. Cor: verde-alface. Número: 13.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Não se iluda com pessoas que gostam de contar vantagens. Antes de realizar uma mudança, pense bastante. Uma quantia inesperada pode resolver um problema doméstico. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia começa no maior pique, mas você deve tomar muito cuidado com os excessos, procure não exagerar na vaidade, mas mostre-se sempre atraente. Invista no seu charme. Chance de boa entrada de dinheiro. Deixe que a pessoa amada fale em compromisso. Número: 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Trabalho: estará com disposição e bom humor favorecendo todas as atividades. Amor: evite tratar as pessoas próximas com muita formalidade. Saúde: controle seus impulsos. Você tem a oportunidade de se aproximar mais das pessoas que gosta. Cor: grená. Número: 22.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Grande atividade no trabalho e ótimos resultados. Mas procure não descuidar da sua alimentação. Você precisa estabelecer horas para se alimentar e para descansar. Afinal você não é de ferro e precisa de muita energia. Poderá iniciar um relacionamento. Número: 25.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Trabalho: venda suas ideias com convicção. O clima à sua volta é de colaboração. A neutralidade é muito boa, mas a vida lhe pede que tome mais partido das coisas. A pessoa amada pode estar se sentindo desvalorizada, tente surpreendê-la. Boas oportunidades.