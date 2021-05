ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua autoestima está com tudo! Que tal distribuir um pouco dessa energia boa aos que convivem com você? Dessa forma, será fácil conquistar as pessoas ao seu redor. Equilíbrio na esfera mental. Segurança nas decisões e no trato com as pessoas.

TOURO (21/4 a 20/5)

A intuição vai se aguçar, o que ajudará a encarar desafios no trabalho. Momento de alegria e de íntima realização no amor. Poderá obter respostas que espera há muito tempo ou receber notícias que aliviarão as suas preocupações, principalmente no que se refere ao setor financeiro.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mantenha seu estado de espírito sempre alegre e muito bem-humorado. Mostre-se elegante. Você conseguirá demonstrar com clareza os seus sentimentos. No trabalho, o período está favorável para você alcançar grandes conquistas.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Acredite mais em seu potencial e assuma sua vontade acima de tudo. Boa hora para cuidar da parte financeira. Quebre barreiras e seja você mesmo. A felicidade depende de como vai encarar os fatos. Deixe os medos de lado. Bom momento no campo social.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Com seu senso de justiça em alta, será fácil contornar qualquer problema. O clima de introspecção e reflexão sobre os últimos acontecimentos aumentará. Descubra o que você precisa para ser mais feliz. Corra atrás de sua satisfação pessoal.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Bom momento para estabelecer parcerias profissionais, mas tenha cuidado para não se levar pela empolgação momentânea. Você está com a alma leve, pensando de uma forma equilibrada e objetivamente. Bom momento no campo familiar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Use sua inteligência para fazer as pessoas aceitarem seus limites. Muitas coisas poderão acontecer fora de sua vontade, mas não tente evitar as mudanças necessárias. Bom período para investimentos futuros. Boa hora também para estudos e assuntos ligados à mente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia alegre e animado. Você quer ver pessoas, conversar, saber das novidades. Coloque em ordem todos os papéis e documentos para que tudo saia perfeito. Grande chance de obter bons lucros nesse período. Aguarde para viver boas novidades no campo amoroso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Amor passou a ser sinônimo de curtição, de alegria de descontração. O entusiasmo com os planos e apenas o início do processo até realizá-los. Mãos à obra, pois você está com muita energia. Bom momento no campo profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Durante este período, você vai sentir a necessidade de procurar novos objetivos para sua vida. O Cosmo pode fazer vir à tona emoções que estavam guardadas no fundo do seu coração, e pode fazer você entrar em contato com sentimentos que nem sabia que existiam.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boas notícias no campo profissional, mas não se deixe impressionar por propostas vantajosas demais. A vida social está intensa e você deve aproveitar as novas e importantes amizades que, com certeza, fará, para melhorar a sua vida profissional.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Faça a remarcação das fronteiras que você não gosta que outros ultrapassem. Suas necessidades afetivas estão acentuadas, mas é preciso diferenciar impulsos sexuais de amor. Não deixe as expectativas distorcerem sua percepção.