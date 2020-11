ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se colocar em primeiro lugar e tenha foco. Faça mudanças que possam contribuir para melhorar sua vida profissional e financeira. Esteja aberto para novas amizades, pois você precisa expandir o seu mundo social. No amor, bom momento na vida familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nos vindouros dias, as atividades em grupo vão adquirirem uma importância maior, pois o seu poder de liderança estará em jogo. Demonstre seu lado altruísta. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. No amor, o diálogo pode resolver com êxito situações.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ótimo momento para você dar férias ao seu cartão de crédito, pois você tende gastar demais! Nesse momento há possibilidade de você se encantar por uma pessoa de idade superior à sua. Finanças: estáveis. Amor: conquistas amorosas não estão descartadas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não se deixe levar por propostas de negócios fantásticos, pois no momento, não existe clima econômico para isso. Continue com suas atividades que são seguras e sem risco de entrar numa fria. Divirta-se com moderação. Amor: Vênus prevê alegrias na vida familiar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Progresso na vida profissional não está descartado, pois o Sol, regente deste signo, acena uma fase de muito trabalho e de boas remunerações. Invista no que acredita e bola pra frente! Finanças em alta. Amor: momentos felizes na vida afetiva animarão sua vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Hoje, você está mais determinado para conquistar o que deseja. Os estímulos intelectuais o ajudam a expandir os horizontes profissionais e se projetar nos meios de trabalho. Nas finanças: tendem tomar o rumo da prosperidade. Amor: dias de felicidade na sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Redobre a cautela ao lidar com dinheiro de terceiros, pois prejuízos não estão descartados. Evite falar tudo que vem à cabeça, pois poderá não ser interpretado incorretamente. Nas finanças: você tende gastar demais. Amor: cumplicidade e afetividade de mãos dadas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Evite sobrecargas de obrigações, pois podem atrapalhar muito o equilíbrio entre interesses individuais e coletivos. Em qualquer situação procure manter o bom humor. Finanças: prosperarão lentamente. No amor, clima de afeto aumenta chances de romances felizes.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Você se mostra mais confiante. Que tal organizar sua vida? Esteja aberto para aproveitar o que de bom a vida tende lhe oferecer. Novas oportunidades de trabalho se apresentarão nos vindouros dias. Finanças: saberá lidar com opções financeiras. Amor: só, alegrias!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Aproveite esse momento de prosperidade para você embalar as suas atividades, pois progresso é o que você mais deseja no momento. Conquistas profissionais à vista! Diversão: nesse período, evite gastar muito dinheiro com lazer. Finanças: em alta. Amor: mostre o seu lado mais romântico.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure se divertir com responsabilidade. Não gaste mais que pode. Prefira atividades que não demandem esforço mental, porque pode sobrecarregar seu lado emocional. Finanças: a fase recomenda cautela com investimento. Amor: relacionamentos felizes nesse dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Opiniões divergentes que andam prejudicando sua produtividade deverá ter ponto final, já que opositores finalmente reconhecerão o valor das suas ações. Finanças: seus trabalhos e obras criativas são valorizados, pois talento jorra na sua mente. Amor: romance em alta.