ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Amor: fase especial. Basta entrar no clima e deixar rolar. Rolar quer dizer não pensar no futuro nem querer certezas em relação a nada. Elas virão com o tempo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Este período é bom para você refletir sobre seus problemas pessoais. Procure focar seus pensamentos e busque mudanças positivas para sua vida.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesse período, confie em seu taco no trabalho. É isso que pode estar faltando para sua realização. Seja firme, decidido. Mas, lembre-se que o excesso de teimosia atrapalha. Surpresas no amor, você conhecerá alguém especial. Bom momento no campo profissional.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Coloque suas ideias com clareza. Use boas palavras porque uma expressão correta abre portas. Aproxime-se mais das pessoas que ama.

LEÃO (22/7 a 22/8)

As decisões tomadas agora irão se refletir no futuro. Portanto, é necessário dar passos que estejam de acordo com os objetivos. É tempo de persistir na direção da realização dos seus sonhos. O Sol está iluminando um dos setores mais nebulosos de seu mapa astral.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: facilidade para conquistar um emprego e resolver assuntos financeiros. Amor: os cenários à sua volta não mudaram. Foi você que mudou. E ainda está nesse processo, que acaba interferindo em todas as situações. Invista no possível que já está ótimo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: procure ser mais compreensivo com as pessoas. Seu lado empreendedor se destaca hoje e traz um bom momento para fazer planos com o dinheiro. Você tende a perceber melhor suas necessidades. Tenha cuidado ao agir de forma impulsiva em relação ao dinheiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Disposição afetuosa e carinhosa. Favorável para as atividades sociais e os romances em geral. Você se sentirá bem na companhia das pessoas e aconchegado por ver que elas gostam de você.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, você pode ter a sensação de que conseguirá dos outros, tudo aquilo que deseja sem fazer o menor esforço. No entanto, cuidado para não se exceder. É tempo de definir o que você realmente quer. Problemas serão resolvidos ou, pelo menos, encaminhados.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: a sua dedicação e solidariedade poderão ser reconhecidas, ajudando-lhe a conquistar um cargo que deseja há tempo. Bom momento no campo financeiro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boas relações com pessoas próximas e parentes. Só que no final do dia pode ficar a impressão de faltar alguma coisa. Não se preocupe, este astral é passageiro, brevemente a sua vida será novamente um grande palco iluminado. Cuide da alimentação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. É besteira querer mandar nas atitudes dos outros. As coisas nem sempre serão do seu jeito. E pare de criticar tanto, isto está lhe fazendo mal. A ordem agora é relaxar.