ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: reconciliação e reaproximação na vida a dois. Procure não se cobrar tanto e nem exigir demais dos outros. Relaxe e medite. O equilíbrio dissipará o excesso de energia que vem lhe trazendo irritação. Clima muito positivo para a sua vida. Cor: vermelho claro. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: Nenhum senão ficará à sua frente, que bom. Não deixe nada na metade do caminho; mude estratégias, dê mais tempo ao que for necessário e tudo ficará bem. Amor: chance de sucesso numa conquista amorosa. Saúde: estável. Cor: branco. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar; Sagitário. Regente: Mercúrio. Bom período para aventuras afetivas. A positividade do cosmo permite uma nova perspectiva em sua vida. Abra-se ao novo. Bom momento no campo social. Os negócios estão favorecidos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Não deixe furo, pode pintar agora uma grande oportunidade, talvez a maior até hoje. Você terá que pôr a mão na massa se quiser receber as bênçãos materiais que os astros lhe reservam. Você deve ser generoso e o mais desprendido possível para atrair coisas boas.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O convívio com a família será gratificante. Se você assumir uma atitude generosa, terá a grata surpresa de ver ampliados os seus contatos pessoais, afetivos e de trabalho. Você está em condições de entender melhor o semelhante e de aceitar as suas imperfeições. Número: 9.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Esteja confiante para enfrentar dificuldades no ambiente profissional. Você sabe do seu valor e isto te ajuda a colocar um rumo em seus objetivos. Cor: laranja-escuro. Número: 12.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O cosmo promove um momento especial para suas atividades intelectuais. Você poderá ter ideias brilhantes que vão ser bem apreciadas por seus colegas de trabalho. Um relacionamento especial pode surgir. Saúde boa. Cor: azul-turquesa. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Boas perspectivas no trabalho. Êxito profissional e reconhecimento das suas possibilidades. Aproveite bem as oportunidades que aparecerão. Seja mais tolerante e terá melhores resultados em seu trabalho. Evite excesso de sentimentalismo. Cor: havana. Número: 18.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Você está com a sensibilidade aflorada, o que te leva a conhecer melhor seu interior, podendo rever seus objetivos de vida. Que tal buscar novas alternativas? Cor: laranja-claro. Número: 21.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: clima de harmonia no romance dependendo mais de você. Ao unir o senso prático à sensibilidade, você pode produzir resultados eficientes e harmoniosos. É tempo de contrabalançar os desejos de liberdade da alma com as responsabilidades diárias da vida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Encare de frente os desafios e procure levar a vida de forma mais positiva. Trabalho: tato, diplomacia e paciência. Junte isso à sua natural eficiência e espere excelentes resultados. Finalmente se livrará dos problemas e conseguirá se direcionar com mais firmeza.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É tempo de intensificar os laços de afetividade. Suas amizades estão em destaque, beneficiando sua relação com seus amigos. Aproveite o momento para ajudar aqueles que você ama. Aproveite este período para se destacar. Bom momento no campo emocional.