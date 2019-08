ÁRIES (21/3 a 20/4)

Bons ventos sopram na sua direção, negócios promissores não estão descartados. Limitação dará alugar à expansão de suas atividades. Nas finanças, haverá progresso financeiro. No amor, dia favorável a vida amorosa. Romance marcará seu dia afetivo,

TOURO (21/4 a 20/5)

Os colegas de trabalho estarão mais colaborativos. Haverá maior produtividade e desenvolvimento na área de serviços. Nas finanças, promessas de uma fase de muitos serviços e ganhos. No amor, sintonia e romance caminharão juntos. Felicidade a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Previsões otimistas para os nativos deste signo. Ótimos negócios pintarão nessa fase de prosperidade profissional. Nas finanças, sucesso no trabalho proporcionará altos lucros. No amor, a atração por quem ama é grande, mas não maior que seu amor.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Como a sua impulsividade é grande nesse momento, cuidado para não magoar as pessoas que lhe querem bem. Controle os seus impulsos e os amigos não se afastarão. Nas finanças, bons negócios tendem a surgir. No amor, possível êxito numa aventura amorosa.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Poderá desfrutar de incríveis momentos de sorte na área de trabalho e conseguir inesperados negócios. Nas finanças, tudo indica que vai pintar muita grana na sua conta bancária! No amor, poderá curtir a vida amorosa com mais intensidade e afeto.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesse momento pode rolar mais contatos profissionais e abrir novos horizontes para suas atividades. Seu progresso dependerá de boas parcerias. Finanças, agora, você sabe investir no que pode lhe trazer prosperidade. No amor, sintonia na vida amorosa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Coloque seus projetos em dia para funcionar. Mas cuidado para não criar expectativas demais e se decepcionar depois. Perfeição exige tempo, então vá com calma ao pote! Finanças, êxito nos negócios virão, devagarzinho, viu? No amor, romance no ar!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A experiência do passado será decisiva para você tomar atitudes para desenvolver suas atividades profissionais com sucesso. Nas finanças, não prejudique a segurança do seu orçamento: evite gastos sem necessidade. No amor, muita afetividade a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Uma fase nova começa na sua vida profissional. Portanto, melhore o seu trabalho e aumente os seus contatos, pois bons negócios virão de fontes inesperadas. Finanças: o progresso financeiro que você espera está chegando! No amor, felicidade à vista!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não espere demais dos outros, pois o momento não é nada colaborativo. Estamos na fase de cada um por si e Deus por todos! Faça com carinho o que lhe compete e estará tudo de bom tamanho. Nas finanças, progredirá de acordo com o produzir. No amor, alegrias na vida afetiva.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

O período pede mudanças no seu trabalho. Terá que fazer inovações para que ele possa se tornar mais competitivo e lucrativo. Nas finanças, revise seus gastos para não comprometer seu orçamento. No amor, novas perspectivas amorosas no ar!

PEIXES (20/2 a 20/3)

O momento astral estimula você incluir mais objetividade na sua carreira profissional para que possa alcançar o que deseja. Nas finanças, depois de muito trabalho poderá crescer financeiramente. No amor, valorize para sempre quem só te faz bem, viu?