ÁRIES (21/3 a 20/4)

Curta os dias com paixão. Não pense no futuro. Que tal dar um tempo na agitação cotidiana e ficar resguardado no seu canto? Ouça sua voz interior e faça o que o coração mandar. Descanse, porque em muito breve você voltará ao seu pique normal. Cor: bege. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Há algo parecido com sorte que, do nada, facilita as aproximações e aumenta a sintonia com quem você ama. A tendência a ser expansivo pode ficar bem ampliada devido ao aumento da confiança em si mesmo e na conquista de bons resultados. Cor: branco. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Com vários planetas ainda no seu signo estão trazendo um período de sorte para você, em que muitos dos seus sonhos se realizarão. O pensamento está claro, você está muito objetivo nas suas decisões, indo diretamente ao que é importante. Bom momento no campo afetivo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Dê uma atenção toda especial para a sua vida espiritual, para o papel que você desempenha neste mundo. No momento, você poderá contar com a ajuda muito proveitosa de pessoas honestas e otimistas. Continue acreditando que ser feliz é um direito seu. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Um relacionamento que havia sido rompido tem chance de ser retomado. De bem com a vida. É assim que você estará nestes dias. Os astros mostram isso. A famosa beleza interior vai fazer toda a diferença, e com custo zero. O que você quiser que aconteça terá força para acontecer. Cor: verde-esmeralda.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Boa hora para o estudo e assuntos que exijam concentração. Muita facilidade para se comunicar, você está com o dom da palavra. É tempo de saber dar valor a tudo aquilo que se encontra ao alcance das suas mãos. Bom momento no campo sentimental. Cor: rosa. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Você vai adorar o clima dos planetas em signos de ar. Vai achar as pessoas encantadoras e as conversas interessantes. Sair da rotina pode ser uma experiência divertida para os dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muito entusiasmo e vontade de ser feliz, curtir as boas coisas da vida, disposição de conhecer pessoas, trocar ideias e afeto. É um bom momento para movimentar seu círculo social, sempre com a cooperação de outras pessoas. Aproveite. Cor: azul-turquesa. Número: 23.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros estão trazendo muito colorido à sua vida e derretendo o seu coração. Você ficará mais ligado nos prazeres e na beleza além de mais encantador e magnético. Comece a dar vazão aos seus sonhos de sedutor. Cuidado com a inveja. Cor: salmão. Número: 27.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Bom trânsito para passeios. Você precisa relaxar para deixar suas energias se equilibrarem. Sorte em aventuras afetivas. Quando existe energia de sobra, é bom aproveitar para lutar pelos mais nobres e seguir em frente, sem hesitação. Cor: Amarelo-canário. Número: 31.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nesse período, o Sol traz boa clareza de mente e uma abertura de visão em você hoje. Faça sua parte e colabore sendo mais flexível para o novo. Dia típico para encontrar amigos e se divertir sem restrições. A Lua agita seu astral e você prefere passar o dia pensando em diversão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Hoje você está bastante tranquilo, esbanjando humor e otimismo. Você tende a agir de modo mais protetor com as pessoas mais queridas. Mas atenção, não se sobrecarregue de atividades, saiba delegar. Bom momento no campo financeiro. Cor: cáqui. Número: 35.