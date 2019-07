ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Trabalho: Querer antecipar o futuro? Esqueça. Encare os desafios de agora, que não são poucos com a célebre determinação ariana. Não fuja deles. Não fuja dos seus sentimentos. Cor: rosa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. As coisas estão retomando seu rumo e sua forma original, você pode reaver perdas ou retomar atividades e projetos. Bom momento no campo sentimental e financeiro. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Para os geminianos, o momento profissional é dos mais promissores. Você encontra portas abertas, pessoas interessadas no seu trabalho e possíveis sócios. Aliás, as associações em geral estão favorecidas, incluindo casamentos. Nas relações afetivas, paz. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

As associações feitas neste período serão favorecidas e poderão durar muito tempo. Dia favorável para resolver problemas práticos. Tudo se esclarece, toma o rumo certo, e você enxerga novas saídas para as possíveis dificuldades. Excelente capacidade de planejamento e administração. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você deve aproveitar este período para dar uma injeção de ânimos nos seus negócios. Não deixe de acreditar em si, mas saiba que pode ser muito bom não estar sempre no centro das atenções. Esse é o melhor jeito de se proteger de energias negativas. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Cuidado para não ser expansivo demais, fazendo críticas sobre os outros. Sua sensibilidade espiritual está mais aguçada. Aproveite este momento de percepção expandida para aprofundar seus estudos em assuntos espirituais. Bom momento no campo afetivo. Número: 16.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Boa fase para meditar. Faça uma autoanálise do seu dia a dia, pois é disso que dependerá uma grande mudança. Lembre-se de que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Seja sábio!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ótimo dia para se aproximar das pessoas amigas e positivas. Boa hora para assuntos ligados ao coração e a casamentos, não tente fugir de compromissos. Hoje os astros estão lhe trazendo mais romantismo, você pode estar mais alegre. Cor: verde-esmeralda. Número: 19.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Coração inquieto, cheio de expectativa. Não se deixe levar pela ansiedade. Uma caminhada pelo mato, um passeio de barco, um jogo de salão, daqueles de adolescente, por exemplo. Geralmente surgem ótimos papos nessas ocasiões. Aproveite. Cor: grená. Número: 22.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Esse momento favorece as pessoas observadoras e comunicativas e você é quem melhor concentra essas qualidades. Todo o seu poder de controle estará ainda mais aflorado no período e não tenha medo de expor as suas opiniões. Bom momento no campo familiar. Cor: cáqui. Número: 25.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure bons companheiros na vida social. Durante esse período terá excelentes oportunidades de êxito profissional. Mudanças no plano profissional e influências benéficas na vida particular. Organize-se para poder progredir. Mas guarde seus planos em segredo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os momentos a dois terão um sabor especial de união e cumplicidade. O clima está mais descontraído, mas inspira cuidados para questões emocionalmente delicadas. Seja mais objetivo e incisivo diante de seus desafios. Bom momento no campo social. Número: 28.