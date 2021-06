ÁRIES (21/3 a 20/4)

Faça planos e não fique apenas sonhando. Mas, o que for projetado terá que entrar em ação, pois o que ficar só nas ideias, não chegará à realização. Finanças: oportunidade de lucros por intermédio de trabalhos criativos. Amor: muito romantismo no ar!

TOURO (21/4 a 20/5)

Promova melhoria no cotidiano, seja no meio doméstico ou profissional. Isso, elevará sua autoestima. Ótimo dia para refletir e encontrar soluções para problemas. Finanças: há chance de ganhar dinheiro com serviço extra. Amor: muita sinceridade na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você está mais munido de sabedoria e percebe que o seu lar é o seu verdadeiro porto seguro. Mesmo diante de boas ideias, não despreze os conselhos de pessoas experientes. Finanças: Confie na sua boa estrela e invista no que acredita. Amor: sucesso amoroso!

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, será preciso reduzir o tempo para diversão e aumentar o para trabalho, pois assim você produzirá mais e ganhará mais dinheiro. Por sinal, você está precisando aumentar os seus ganhos, não é? Finanças: situação estável. Amor: não deixe o romance cair na rotina.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A fase contribui para a condução de seus interesses e levando a expandir suas atividades. Lazer: Que tal ler bons livros? Chance de ser notado e conquistar promoção. Finanças: uma melhora financeira tende acontecer Amor: bom momento para declaração amorosa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O setor profissional está bem protegido e dentro de uma semana as coisas deverão melhorar de acordo com as suas ações e produtividade. Diversão: Boa fase para estudos. Finanças: sucesso em investimento pode acontecer. Amor: romance em alta.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento favorável para ampliar o setor de atividade. Chance de maior produtividade e de conquistas profissionais. Corra atrás de seus interesses! Seu padrão de vida tende melhorar. Finanças: prometem se desenvolverem melhor. Amor: dias de felicidade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua objetividade permitirá que atinja suas metas profissionais, mas não será de forma imediata, pois vai demorar um pouco. Família: Ótima convivência familiar facilitará bom entendimento. Finanças: tende a decolar! Amor: um romance tende alegrar a sua vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Conquistas profissionais receberão o incentivo das estrelas. Chance de maior expansão de atividades só dependerá de maior empenho seu na busca de novas oportunidades. Já nas finanças, não terá que se esforçar muito para fazer bons negócios.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O momento é favorável para você tratar de assuntos materiais e familiares. Você alia poder criativo e disciplina ao lidar com suas responsabilidades, o que favorece, sobretudo, a vida profissional. Finanças: chance de elevação financeira nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Não se acomode, pois o momento é bom para iniciar novas atividades. As iniciativas contarão com o incentivo das estrelas. Finanças: terá chance de ativar o seu negócio e até ganhar mais dinheiro. Amor: possíveis alegres novidades na vida afetiva.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Bom momento para você ativar negócios e possivelmente ganhar mais dinheiro. Atividades de lazer podem lhe ajudar a refrescar a cabeça e o fazer se sentir mais leve. Finanças: realização de bons negócios podem encher o seu bolso. Seja realizador.