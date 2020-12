ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Dia em que você percebe a importância de rever as amizades em sua vida. Conforme sugere a presença da Lua, um pouco de critério fará a diferença. Cor: verde-claro. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua está passando pela casa onde você avalia o seu talento. Aproveite essa energia para se dedicar as tarefas cotidianas. Em vez de ficar falando a respeito, faça muito bem o seu trabalho. Momento favorável para o trabalho. Cor: laranja. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seja amigo do seu amor, antes de tudo, e não tente impor suas ideias. Controle as emoções e seja mais racional possível. Procure estar com pessoas diferentes. Novos caminhos no amor, alegrias junto aos amigos e no lar. Seja otimista. Cor: azul-turquesa. Número: 8.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Momento de sucesso na sua vida profissional. Receberá elogios e verá o seu trabalho reconhecido. Poderá ter oportunidade de assumir uma posição de liderança desde que tenha um mínimo de senso diplomático, que no momento anda em baixa. Cor: grená. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Muito progresso! Está começando uma fase de grande prosperidade financeira para os nativos de leão. O momento agora é de colher os frutos plantados sem esquecer de deixar algumas sementinhas espalhadas pela terra. Bom momento no campo social. Número: 14.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O céu indica uma ótima fase para realizar suas metas. Projetar sua imagem social fará bem, mas tenha atenção de não exagerar. Bom senso é fundamental. Há tanta coisa despertando seu interesse que não será fácil manter os pés no chão. Cor: bege. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não se atenha a detalhes, veja o lado grandioso e positivo dos acontecimentos. Se a sua rotina está chatinha, mude! Faça com que os dias sejam ricos em amor e amizades! No campo emocional, tendência a estabilidade. Você busca prazeres sociais. Número: 20.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuide em primeiro lugar da parte afetiva, mas não esgote a pessoa amada com ciúmes. Evite se fixar demasiadamente. Reparta o seu amor por todos. Faça um esforço para equilibrar seu comportamento. Será melhor para você. Bom momento no campo afetivo. Número: 23.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está muito ligado em dinheiro, prazeres e romances. Quer suprir as suas carências. Você está mesmo precisando de cuidados, quem quiser lhe agradar, é só dar um presente bem bonito. Aproveite também para curtir arte e mística, vai te fazer muito bem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O dia começa com o favorecimento dos astros sobre suas relações afetivas e parcerias. Desfrute a companhia do amado! Curta uma boa música ao lado dele e esquente o clima. Nutra com atenção e afeto os laços afetivos e as relações que serão de grande valia no futuro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ponha a cabeça no lugar e não vá atrás de fantasias. Seja racional, enxergue a realidade. Só assim você conseguirá obter o que deseja. Procure dormir um pouco mais, fará bem ao sistema nervoso. Você terá ideias renovadoras e salvadoras. Cor: azul-escuro. Número: 26.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Boa fase em seu intelectual, em que você começa a repensar ideias já consolidadas. Você passa a ter uma maior consciência sobre si mesmo, o que permite encarar melhor seus dramas. Que tal se abrir ao novo? Saúde boa. Cor: vermelho. Número: 29.