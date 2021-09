ÁRIES (21/3 a 20/4)

Desafios profissionais estimulantes testarão sua determinação e poder de superá-los. Procure agir de maneira mais objetiva e assim, em pouco tempo, conquistará o que deseja. No amor, muitas alegrias na vida familiar. Amor: curta o convívio familiar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque compartilhar planos com pessoas de boa visão de negócio, assim, terá chance de fortalecer uma base para deslanchar sua atividade. Nas finanças, êxito financeiro se aproximando. No amor, nutra a harmonia no seu lar e a paz e a felicidade reinarão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Uma definição de estratégias pode otimizar os interesses e abrir caminhos para chegar onde deseja. Reveja a qualidade do seu serviço e aprimore o que se fizer necessário. Nas finanças, bom momento para planejamento de investimento. Amor: paixão no ar!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Momento indicado para a tomada de resolução de pendências. Excelente fase para você dinamizar suas atividades e crescer profissionalmente. Nas finanças, perspectivas de sucesso em transação financeira. No amor, a pessoa amada poderá lhe proporcionar dias felizes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ambição poderá falar mais alto e motivar você, a correr atrás de interesses, mas vá com calma para não atropelar sua própria ambição e não conseguir nada. Com moderação irá longe. Finanças, estáveis. No amor, fará feliz a pessoa amada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Calcular é bom, mas ação deve ser constante, só assim, conseguirá concretizar seus objetivos. Invista com firmeza no que acredita e resultados positivos se aproximarão. Nas finanças, lute pelos seus interesses. No amor, momentos agradáveis em família.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure cercar-se de pessoas competentes para que possa aprender com elas novas estratégias para desenvolver negócios. Parceria, agora, pode valer ouro! Nas finanças: bons negócios poderão rechear sua poupança. Mexa-se! Amor, romance à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A sua lucidez em alta permite encarar tudo como uma oportunidade de transformar tudo que precise evoluir e melhorar o seu dia a dia. Nas finanças, pode acreditar: a prosperidade vai marcar a sua atividade. Amor: chamego vai rolar no relacionamento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua capacidade profissional tende ser reconhecida. Seus talentos serão o passaporte que levarão você para o lugar que tanto almeja. Mostre o que sabe fazer, viu? Nas finanças, chances de crescimento financeiro. No amor, felicidade vai morar no seu lar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Criatividade em alta. Aproveite esse período para direcionar seus dons para a realização de seus objetivos. Nas finanças, sua realidade financeira mostra necessidade de segurar o seu dinheiro para evitar futuramente de entrar no vermelho. No amor, dias felizes à vista!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Desafios complexos existem, mas há meios, também, para vencê-los. A sua carreira profissional tende deslanchar e aumentar os seus recursos materiais. Nas finanças, seu poder empreendedor fará você ganhar muito dinheiro. Amor: no lar: só felicidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mesmo que os lucros não sejam os esperados, continue batalhando para concretizar seu objetivo, pois lucros maiores virão. Nas finanças, sucesso nas negociações fará sua conta bancária decolar. No amor, procure curtir bons junto às pessoas que ama.