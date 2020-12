ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Pare de se preocupar com o que não lhe diz respeito. Essa é a hora de cuidar dos próprios projetos. Bom momento no campo amoroso e financeiro. Cor: amarelo-ouro. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Você ainda questiona os rumos de sua vida. Mas, nos dias que se seguem, você se sentirá mais estimulado a agir. Recupere suas forças e prepare-se. Cor: marrom. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você precisa melhorar os seus contatos profissionais e nem sempre o escritório é o melhor lugar para isso. No amor, dê mais espaço para os sonhos e o romantismo. A flecha do cupido está rondando. Vem coisa boa por aí! Bom momento no campo espiritual. Número: 8.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Se você vem trabalhando em algum projeto há muito tempo, colocando pedra sobre pedra, sem perder a boa disposição mesmo em meio à tempestade, já poderá vislumbrar a recompensa chegando. Bom momento no campo profissional. Cor: branco Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Não alimente sonhos que dependam de outras pessoas e foque a atenção no corpo. Acredite em seu potencial e posicione-se mais. Bom momento no campo afetivo. Cor: rosa. Número: 14.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Coloque seus planos em ação! Não espere que as realizações aconteçam sem esforço, e não deixe de dar atenção às boas oportunidades que podem surgir. Cor: havana. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os astros trazem um momento de renovação. Perceba o que não serve mais e o que deve ser eliminado. Cultive a harmonia emocional e se dedique a causas que interessam. Na área da saúde, realize atividades que fortaleçam a autoestima e a criatividade. Número: 20.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está se sentindo mais esperto e ativo, é possível que consiga realizar algo que deseja há muito tempo, concretizar um sonho, mesmo que dos pequenos. Quando pequenos sonhos são realizados, aumentam as nossas esperanças de realizar os maiores. Número: 23.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Grande capacidade produtiva. É hora de você mostrar todo seu potencial. Não tenha medo de fazer pequenas mudanças. Muito romantismo na sua vida afetiva. Vai sentir mais leveza e felicidade em todas as suas ações. Bom momento no campo amoroso. Número: 26.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A sorte está por perto, mas deixar tudo por conta dela é andar na contramão. Estes dias são tão bons que você pode até desconfiar deles. Parece que chegou sua vez de fazer bonito. Portanto, vá atrás do que você quer e não fique pensando no depois. Cor: cáqui. Número: 29.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os planetas no seu setor de projetos estão levantando o seu astral. Entusiasmo e animação: você se sentirá forte e capaz. Boas ideias na cabeça e muita intuição. Você está particularmente simpático e inteligente. Cor: verde-esmeralda. Número: 32.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Sigo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Sua capacidade de comunicação está acentuada. Seu carisma favorece a apresentação de ideias e projetos, assim como parcerias importantes. Aproveite. Número: 35.