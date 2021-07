ÁRIES (21/03 a 20/04)

Amor: Dar forma ao que existe é a recomendação do céu do momento. Aventuras e paixões avassaladoras tendem a ter vida curta e o que você quer é o contrário. Busque o equilíbrio sentimental e seja mais racional em sua tomada de decisões.

TOURO (21/04 a 20/05)

Amor: Decisões rápidas podem ser tomadas. Mesmo sem história, uma relação pode entrar em ritmo acelerado. Defenda seus pontos de vista e tenha bons argumentos para garantir seus espaços. Bom momento no campo amoroso.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os relacionamentos podem não resistir aos sentimentos que estão camuflados, pois em algum momento eles virão a tona, sem disfarce. Se isto ocorrer, o sentimento final pode ser de conciliação e estabilidade nas suas relações. É tempo de não ter medo de se expor.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

No plano familiar você deverá colocar os pingos nos is, a deixar que cada um cuide de sua própria vida e cumpra com as próprias obrigações. Não tente carregar o mundo nas suas costas, pois com toda certeza não conseguirá.

LEÃO (22/07 a 22/08)

É possível que você sinta um vazio por não estar se aprofundando em nada. Talvez seja melhor escolher alguma coisa para focar. Bom momento no campo profissional. Amor: romantismo em alta.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Passear na companhia de quem ama será a melhor pedida neste período. Você descobrirá que é vital apaixonar-se e viver com intensidade. Aproveitará as boas coisas da vida e conhecerá novas alegrias. Os astros trazem equilíbrio para os relacionamentos íntimos.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Este é um momento favorável para a interação com grupos. Esteja perto das pessoas que você gosta. Cuide bem do seu lar. Ele é o seu porto seguro. Aproveite para conversar e expor suas expectativas. O amor estará em alta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você sentirá forte inclinação para uma aventura amorosa. Mas tome cuidado para não se meter em nenhuma situação complicada. A vida profissional está passando por uma série de boas mudanças, saiba aproveitar e estar atento (a) para as oportunidades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Muita disposição mental. As amizades estão sendo muito favorecidas e você poderá conhecer pessoas de grande importância. A vida profissional passa agora por fase de ampliação, de melhoras e muito sucesso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Aproveite esta fase para se desligar um pouco das coisas práticas da vida, cultivando mais a espiritualidade. É tempo de celebrar a alegria. Mas, antes administre os impulsos para que todas as possibilidades se tornem realidade. Não deixe de lado assuntos do coração.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Amplie seus horizontes e conheça novos lugares e pessoas. O momento é favorável para repensar seus objetivos e suas prioridades, visando seu bem. Faça planos e invista neles. Bom momento no campo social.

PEIXES (20/02 a 20/03)

No amor, alegrias renovadas. As pessoas que sabem pouco são confiantes demais e as que sabem muito, têm dúvidas. A dúvida pode ser o início da sabedoria, mas deve-se confiar no que se estudou. É tempo de não se deixar levar.