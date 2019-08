ÁRIES (21/3 a 20/4)

Boa fase para viver na companhia de quem ama. Todas as relações de parceria solicitarão sua dedicação e você saberá como lidar com isso. Respire fundo e entre em sintonia com o universo. Você está com muita vitalidade e disposição para executar suas tarefas de rotina.

TOURO (21/4 a 20/5)

O momento é positivo para organizar a vida em casa e tornar seu lar mais confortável. Use a criatividade para superar situações inesperadas. Bom momento no amor. As mudanças vão aquecer sua vida de uma forma muito intensa e como nunca tinha acontecido antes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se quer estabilizar a vida financeira, aproveite este momento, em que você está com uma tendência e pensamento mais realista. Aproveite também para procurar emprego ou fazer as contas dos seus gastos, para ter uma ideia clara de como administrar seus recursos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Aproveite a onda romântica provocada pelos astros no seu signo. Eles aumentam a sua sensibilidade para receber o lado mais poético da vida. Assim, você pode compreender as contradições do ser humano na sua luta pelo amor. Entretanto, mantenha os pés no chão.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Se você continuar se escondendo de tudo e de todos, corre o risco de perder grandes oportunidades, em todos os aspectos. Saiba driblar a insegurança. Bom momento social. Dia animado, em que você vai ser muito solicitado. Seus amigos requerem sua presença.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você será muito mais ouvido agora. Preste atenção ao que diz, pois a comunicação pode vir a ser sua arma positiva para modificar o clima de qualquer ambiente. Uma palavra pode alavancar uma pessoa, mas também é capaz de confundi-la. Encontre dentro de si mesmo o verdadeiro objetivo de sua vida. Número: 3.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trata-se de uma fase positiva para suas relações pessoais, já que seu senso de liderança está em alta. Cuidado com o excesso de competitividade. O trabalho estará numa ótima fase. Logo, aproveite este momento e tenha mais ânimo. Cor: vermelho-sangue. Número: 6.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste período, você está a todo vapor. Uma energia brilhante ajudará a ampliar os seus horizontes, seja no campo profissional, familiar ou pessoal. Faça a sua parte com muita alegria e dedicação. Conte com a cooperação alheia. Cor: amarelo-canário. Número: 9.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você pode estar esperando que algo emocionante aconteça, tirando-o da sua rotina. No entanto, porque você mesmo não faz isso? É tempo de usar a sua impulsividade para se sentir mais vivo. Tudo vai muito bem, no amor, por isso não duvide da pessoa amada. Número: 12.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Bom momento no campo social. Aproveite para encontrar os amigos. A exposição será grande, mas não ocupe o centro do palco sozinho. Compartilhe-o e os resultados serão ainda melhores. Dia de doar e fazer bem ao próximo. Cor: verde-esmeralda. Número: 15.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O momento é positivo para suas atividades profissionais. Nesta fase você finalmente se resolve e toma posição em relação a certos fatos. Mantenha a cabeça arejada e evite que fantasmas do passado venham atrapalhar sua visão clara do que está acontecendo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O universo conspira a seu favor! Quando você tiver um tempo livre, organize as roupas que não usará mais e doe a quem está precisando. Tenha solidariedade e pratique a caridade! Proteção sobre a sua vida social. Calma e tranquilidade nesse período. Você está simpático.