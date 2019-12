ÁRIES (21/3 a 20/4)

É tempo de correria na área profissional. Será preciso estabelecer limites com as pessoas de seu convívio. Dessa maneira seu trabalho deslanchará e você poderá progredir . Bom momento no campo financeiro e amoroso. Projeção social. Cor: laranja-escuro. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pare de olhar longe e dê atenção a quem está pertinho de você. Cultive um amor sólido. A felicidade é feita dos momentos agradáveis e dos amores que conquistamos e preservamos. Bom momento no campo espiritual e profissional. Cor: azul-celeste. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O plano profissional está favorecido, e você deve aproveitar esta fase para dar andamentos em alguns projetos e ideias. O setor financeiro, está precisando de um pouco mais de sua atenção. Tente não ser tão mão aberta, procure pensar um pouco mais no futuro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, o astral está muito favorável aos seus interesses pessoais e você deve aproveitar esse dia para se dedicar a resolução dos seus problemas práticos. Conserte o que tiver que consertar, telefone logo para quem tem que telefonar. Hoje, tudo isso parecerá menos chato.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Sua capacidade de expressão diante dos grupos é destacada. Entretanto, você tende a querer agradar a todo mundo, buscando o reconhecimento. Basta assumir a sua parte, deixar o barco correr, simples assim. Bom momento no campo sentimental. Cor: violeta. Número: 8.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Organize melhor seu tempo e priorize o trabalho a fim de vencer! À noite, a Lua vai colocar as emoções no lugar certo e lhe devolver o entusiasmo para enfrentar os desafios. Bom momento no campo financeiro e familiar. Cor: laranja-escuro. Número: 11.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Muito cuidado nessa fase. É o acaso que se intromete e agita amores e afins... De uma hora para a outra, o que era certo pode deixar de ser, abrindo espaço para o inimaginável entrar de vez em sua vida. Isso está longe de ser um absurdo. Prepare-se. Cor: grená. Número: 14.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Há indicação de novidade para a sua vida profissional. Há algum tempo, você vive um período de euforia, de sonho. Depois, você pode ter se sentido perplexo e confuso. Agora conheça um período de muito trabalho e aumento nas suas responsabilidades. Cor: rosa. Número: 17.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tendência a ser cuidadoso e responsável no trabalho, e até respeitar as regras sem se sentir oprimido. Sua capacidade de se organizar e assumir responsabilidades, está excelente assim como o espírito de liderança. Será um guia diligente e vitorioso. Número: 20.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalho: você deve concentrar a sua atenção no agora sem perder o futuro de vista. Mas não assine nada sem ter certeza do que realmente você quer. Amor: fase de renovação. Dê uma sacudida no que existe e ficará melhor. Bom momento no campo pessoal. Cor: amarelo-ouro. Número: 23.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento muito favorável para a sua vida profissional. Desejo sincero de progredir, e sabedoria na utilização dos anseios para consegui-lo. O trabalho será visto de uma forma mais séria e responsável. No plano sentimental, faça uma surpresa para a pessoa amada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tudo pode parecer difícil e é possível que você se depare com algum imprevisto. Mantenha a paciência e a confiança nesta fase. E evite gente e situações complicadas ou nebulosas. Um encontro inesperado pode trazer a solução para um problema antigo.