ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: boa influência para quem exerce atividades voltadas para a saúde. Use a criatividade no trabalho e ideias promissoras surgirão. Afaste os pensamentos melancólicos pois não servem para nada. Melhore sua alimentação.

TOURO (21/4 a 20/5)

Independente de sua religião, crença e planos, você vai poder ter mais experiências com assuntos dessa natureza, ou seja, o divino. Provavelmente, muitas coisas tendem a acontecer por conta da caridade, da espiritualidade e de suas ações. Aguarde um pouco.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os planetas indicam que a fase é indicada para investir na carreira. Dê um tempo para a sua cabeça: evite atividades intelectuais exaustivas. Nesta hora você está com uma tendência ao acúmulo de matéria, logo seria bom você exercitar para evitar o excesso de peso.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Seu lado mais sociável está em evidência nesse período, o que motiva você a conhecer novos amigos. Portanto, aproveite a sua popularidade no momento para fazer novos contatos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A fase promete muita inspiração e alegria por meio de encontros com pessoas queridas. Você está mais receptivo nesse período.. Cuide de seu amor, injetando nele otimismo. Boa fase para você iniciar uma dieta e fazer exercícios físicos. Sorte no amor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesse período, você perceberá mais claramente os benefícios da amizade em sua vida. Seus amigos se mostrarão presentes ao seu lado para o que der e vier. Bom momento no campo profissional e familiar. Portanto, aproveite.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você sentirá mais força e segurançanesse período para lidar com questões ligadas ao seu dinheiro. Você brilha quando sabe o que quer e luta para conseguir. Não assuste o outro com toda essa autoestima. Vá com calma e dê espaço ao outro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Este período é bom para buscar seus prazeres pessoais. Trabalho: o que não puder ser provado e o que não for mensurável em curto espaço de tempo deve ser esquecido. É uma forma de abrir espaços para novos desafios. Com determinação conseguirá o que deseja.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cabeça brilhante com raciocínio claro e lógico muitas ideias. Para quem trabalha muito usando o intelecto ou para quem estuda, o momento é de grande produtividade. Este dia traz esperança e confiança no futuro. Aproveite para aperfeiçoar planos e rever amigos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Dia agradável. Trabalho: satisfação vinda de compromissos honrados com brilhantismo. O momento é perfeito para você colocar em prática projetos que há tempos estavam só no papel. Anime-se, pois aquela dívida será quitada em breve. Procure fazer caminhadas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elevação profissional e na vida social. Sua rotina poderá ser alterada por um acontecimento inesperado. Você colherá os frutos de seus esforços. Alegria e elogios no amor. Assuntos confidenciais urgentes, siga o seu programa e não desanime.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É possível que você tenha uma maior compreensão do seu estado interior neste momento. É tempo de recolher-se consigo mesmo para poder entrar em contato com os seus mais profundos sentimentos. Bom momento no campo emocional.