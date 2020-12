ÁRIES (21/3 a 20/4)

Melhoras nas áreas profissionais e financeiras trarão muito entusiasmo e confiança no que faz. Tudo indica que crescerá muito na sua atividade. Nas finanças, há indícios astrais que crescerá ainda mais. No amor, receberá muito apoio dos familiares.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nutra positividade no seu ambiente de trabalho e produtividade aumentará. Siga sua intuição e fará bons negócios. Nas finanças, muito possivelmente, não terá o que reclamar, pois dinheiro não faltará. No amor, muitas alegrias na vida familiar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Maior proximidade com as pessoas poderão propiciar novos negócios. Bom momento para deslanchar sua carreira profissional, pois você, conta com boas vibrações astrais. Nas finanças, dinheiro tende a rechear sua carteira! No amor, alguém lhe quer bem.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você está muito perspicaz nesse período e poderá ver o que as pessoas têm de melhor. Busque companhias que lhe tragam boas energias e positividade. Nas finanças, dinheiro pode pintar de montão, trabalho para isso não faltará. No amor, muita afetividade a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momentos alegres ao lado dos amigos marcarão esse dia. Poderá compartilhar ideias com eles e adquirir bons conhecimentos. Nas finanças, o Sol, regente deste signo, lhe guia para o sucesso financeiro. No amor, evite envolvimento com pessoa misteriosa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os astros recomendam muita cautela com investimentos que não tragam retorno em curto espaço de tempo. Excelente momento para realizar negócios imobiliários. Nas finanças, chance de faturar mais no trabalho. No amor, as pessoas solteiras terão vez!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sem definir as prioridades das suas atividades profissionais, ficará marcando passo sem chegar a lugar nenhum. Procure cuidar das tarefas mais importantes e bola pra frente. Nas finanças, se for objetivo, lucros aparecerão, No amor, clima de romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado com negócios que parecem lucrativos, pois nessa fase, há riscos de prejuízos. Olho vivo! Procure não se distanciar da sua rotina de trabalho nem realizar mudanças sem o devido planejamento. Nas finanças, segure sua grana! No amor, paixão no ar!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado com seu orçamento. Não se engane por situações tentadoras, principalmente se elas arriscarem o seu dinheiro. Nas finanças, a fase não recomenda investimento vultoso. No amor, se está só é provável um romance com alguém do seu convívio.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, dedique-se ao que pretende fazer com coragem, pois alguns desafios surgirão no seu caminho. Use sua natural determinação e nada impedirá de alcançar seus objetivos. Nas finanças, tudo fluirá bem. No amor, muito afeto e alegrias na vida amorosa.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Você busca promover harmonia no seu ambiente de trabalho, estendendo-se às ao seu lar. Procure curtir cada momento divertido que surgir na sua vida. Nas finanças, melhorias profissionais tendem aumentar seus lucros. No amor, muita sintonia a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu toque criativo enriquece os seus trabalhos, atraindo a admiração de chefes e das pessoas ao seu redor. Diversão: bom momento para curtir um passeio e relaxar. Nas finanças, situação econômica promete melhorar. No amor, sucesso amoroso à vista!