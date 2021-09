ÁRIES (21/3 a 20/4)

Fase de ação. Você deve se aproximar de pessoas influentes que possam trazer ajuda na área profissional. Sua segurança atrairá fortes oportunidades de crescimento. Esta é a hora de tomar decisões sobre o rumo de sua carreira. Bom momento no campo afetivo. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Esta fase traz um pouco de movimento para a sua vida e muita criatividade junto com alegria. Numa fase de reconhecimento do desempenho profissional, aceitar elogios é fundamental. Procure ouvir opiniões dos que gostam de você.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento de solução, de finalização. Este astral está influenciando todas as áreas. Alívio. Procure não ser tão egoísta no trato com seu amor. Ele não é de sua propriedade e tem direitos tanto como você. Afaste esse sentimento de posse.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, você pode contar com a ajuda de amigos e colaboradores; sorte é assunto pessoal. Olho vivo. Procure dosar melhor as suas experiências, mas sem perder o seu próprio referencial. Bom momento no campo profissional e sentimental. Procure se desenvolver.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Os astros estão favorecendo seus relacionamentos. Você se entrega aos prazeres que a vida oferece. Prepare-se para muita diversão e desperte habilidades que estavam esquecidas. Sorte no amor. Bom momento no campo financeiro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Feliz revolução solar! Novidades e surpresas são colocadas em seu caminho. Evolua e curta o momento! Siga as suas metas pessoais. O período será favorável para a realização de projetos adiados. Bom momento no campo sentimental.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não é hora de fazer contas e rejeitar tudo. Sua vida material ganha um impulso. Oportunidades de ganhos materiais surgirão nos próximos meses. Fique alerta as oportunidades e trabalhe com garra. Bom momento no campo espiritual. Número: 20.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período muito rico em experiências, portanto convém prestar bastante atenção em tudo o que fizer, para aproveitá-las sem se perder. As ideias estão transbordando de dentro de você, que, como todo mundo, tem limitações físicas, mentais e espirituais. Calma.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seja otimista ao desenvolver suas tarefas e administre bem o tempo de maneira a ter folga e descanso necessários. Está na hora de agitar aquela viagem que tem em mente e aproveitar os momentos de prazer a dois. Bom momento no campo familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você tem toda a competência para dividir as responsabilidades e não deixar margem para descontentamentos. É tempo de você compreender que nem todos estão aptos a captar a originalidade de suas ideias. Você vive um bom momento no campo pessoal.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Um período interessante onde mais que nunca, você se sentirá irresistivelmente atraído pelo novo, pelo desconhecido, pelas experimentações. Uma boa oportunidade financeira cairá em seu colo. Agarre-a! Bom momento no campo amoroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Pense em novas maneiras de conduzir a sua vida. Que tal fazer um balanço de sua vida? Separe um tempo para ficar mais afastado das pessoas e definir suas prioridades. Seu futuro depende disso. Você passa por um bom momento no campo social.