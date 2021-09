ÁRIES (21/3 a 20/4)

Bom período para tratar dos assuntos ligados à casa, pois você pode fazer excelentes negócios. Aceite os desafios que a vida lhe trouxer, pois você só tem a ganhar ao enfrentá-los. É mais importante: acredite que merece o que deseja e afaste-se de pensamentos ruins.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fase de recuperação. Organize uma agenda com opções de passeios e curtições para relaxar por completo nos finais de semana. Você está precisando muito esquecer preocupações, obrigações e deixar a vida seguir seu curso. Bom momento no campo afetivo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Hoje você está muito social. Por meios sutis pode conseguir tudo o que deseja. Agora você aprende quanto poder um sorriso simpático pode ter, assim como um elogio na hora certa, ou um olhar terno e afetuoso. Aproveite bem esta lição.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Hoje haverá estímulo para a sua imaginação, o que ajudará a desenvolver seus dotes artísticos. Você sente, de repente, falta de poesia na sua vida comum. E um pouco de poesia não faz mal a ninguém. No momento um bom livro pode estar faltando em sua biblioteca.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Seu dia a dia está mais ameno e tranquilo, você terá a chance de retomar seu andamento anterior e respirar um pouco. Assuntos ligados a trabalho e a dinheiro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu coração agora está romântico demais. Não estranhe se, de repente, você começar encontrar qualidades especiais em alguém que parecia apenas amigo. Cuidado com qualquer tipo de complicação, para não sofrer depois. Bom momento no campo espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesse período, você está lidando com a sensação de saber em que direção as coisas vão caminhar. Contudo, não perca tempo duvidando da sua intuição. Mesmo sem explicações racionais, faça o que ela está mandando. Bom momento no campo financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure em sua mente o que anda perturbando sua vida ultimamente. Pare e pense e, se necessário, peça ajuda. Só não deixe a situação se arrastar mais. Tire os pés do chão e se entregue ao universo dos sentimentos, das coisas que não são palpáveis.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se você não tem par amoroso, poderá conhecer uma pessoa incrível em breve. Guarde bem os seus segredos. Se a vontade de desabafar for muito grande, prefira se abrir com amigos(as) que sejam de sua inteira confiança. O momento é bom para buscar a renovação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Redescobrir seus valores e qualidades o ajudará a enxergar o potencial das pessoas à sua volta. Concentre-se no que você precisa mudar e faça acontecer. Sua cabeça está ótima e você deve aproveitar para descobrir novas fórmulas de aumentar seu patrimônio.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você está atravessando um excelente período. Terá muito charme para seu dia a dia. Você vai perceber que está atraindo a todos que por você passam. Capriche no visual. Sua imaginação fértil será útil nos estudos e no trabalho. Bom momento no campo social.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O excesso de estímulos e oportunidades em sua vida social o confundem. Cuidado para não escolher caminhos arriscados. Preze a segurança. O céu pode mostrar você uma nova maneira de sentir e viver o sentimento de solidariedade.