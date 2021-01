ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você como todo mundo que é ver resultados positivos: nada de pouco e demasiado empenho. Através de ações concretas você avançará e será bem recompensado. Nas finanças, Marte o incentiva a correr atrás de seus interesses. No amor, paixão à vista!

TOURO (21/4 a 20/5)

Você precisa ter certeza do que quer. De outro modo gastará suas energias em troca de quase nada. Planeje sua vida profissional, pois assim, terá condições de conseguir grandes resultados na sua carreira profissional. No amor, deixe o ciúme de lado, viu?

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É hora de você conter sua ansiedade e libertar o seu bom senso para não apressar o que só o destino pode oferecer. Vá com calma e ficará mais perto do que deseja. Nas finanças: calma! Prosperidade se aproxima! No amor, romantismo e alegrias a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Chances de ganhar mais dinheiro executando pequenos serviços ou vendendo coisas ao alcance do bolso de todos. Isso, sim! Vence crises. Nas finanças, você tende a faturar mais nesse período, mesmo nessa fase de crise econômica. No amor, felicidade se constrói a dois!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Há chances de fazer boas parcerias e deslanchar suas atividades, pois o Sol, regente deste signo, estimula associações felizes. Nas finanças, sua realização financeira está mais próxima. No amor, o convívio familiar não pode ser encarado como uma prisão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Terá sorte nos seus empreendimentos, mesmo assim, não vá exagerar nos gastos, pois poderá faltar dinheiro para consolidar grandes negócios. Nas finanças, sua chance de evoluir financeiramente se aproxima. No amor, romantismo no ar e alegria a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seus projetos grandiosos não condizem com seus recursos econômicos. Será melhor esperar dias mais prósperos para ousar nesses empreendimentos, viu? Nas finanças, procure preservar o que já conquistou com muito trabalho. No amor, romance à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fim de vacas magras! As suas dificuldades serão substituídas por muita prosperidade nas suas atividades. Mas, nada chegará fácil às suas mãos: terá que correr atrás de seus interesses. No amor, se estiver só pode se animar, pois terá sucesso na paquera.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Haverá sacrifícios em tudo que pretende realizar, mas haverá importantes avanços que compensarão os seus esforços. Nas finanças, você está ciente que vai ter que trabalhar duro para crescer financeiramente. No amor, sentimentalismo em alta.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você tem disposição e iniciativa para encarar e vencer os desafios que surgem. Portanto, use disso para conquistar sucesso na sua vida profissional. Nas finanças, sua intuição permite que capte grandes negócios no ar. Sucesso financeiro à vista! No amor, alegrias na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros indicam perspectivas de prosperidade nas suas atividades. Avanços serão iguais aos esforços empregados. Nas finanças, as circunstâncias favorecem os investimentos financeiros. No amor, pode esperar por momentos emocionantes a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não conte com a colaboração alheia, pois irá se decepcionar. Procure agir de forma mais independente possível, pois assim, conseguirá avançar. Nas finanças, momento auspicioso para investir em negócios promissores. No amor, perspectiva de romance.