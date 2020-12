ÁRIES (21/3 a 20/4)

Um possível choque de interesses não está descartado. Alguém poderá se opor ao seu trabalho só para tentar subir. Fique de olho! Não dê mole, tá? Dinheiro: grana poderá subir se você souber negociar. No amor, espante a monotonia, agite a vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Terá que ter jogo de cintura para enfrentar a concorrência, pois todos buscam o sucesso. A sua força de vontade é que fará toda diferença para conquistar o que almeja. Dinheiro: boa oportunidade de trabalho. No amor: dê mais atenção à pessoa amada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se suas metas não estão sendo concretizadas é melhor rever o seu planejamento. Para se alcançar algo, não basta, apenas, ação é preciso qualidade e praticidade. O seu trabalho precisará de alguma evolução? No amor, alegrias na vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não queira carregar o mundo nas suas costas. Não assuma responsabilidades que não são suas. Continue agindo de acordo com as suas obrigações. Finanças: bons negócios trarão bom dinheiro. No amor, assuntos amorosos merecerão maior atenção de você nesse período.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não revele seus planos. Trabalhe com discrição e não vai se arrepender, pois inveja está solta por aí. Ela só serve para secar! Finança: tudo indica que você obterá bons ganhos com serviços extras. No amor, fase positiva para conquistas amorosas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aumento de produtividade de boa qualidade será possível, já que você está de olho na concorrência e não vai querer ficar para trás. Continue assim, e vai longe. Finança: seu dinheiro poderá ser bem empregado. No amor, Vênus incentiva namoros e romances.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Acredite mais em você e trate de transformar em ação os seus objetivos. Fuja de pensamentos negativos. Abra mais espaço para a positividade. Assim, atrairá boas influências e prosperidade. No amor: valores afetivos estão mais claros e promissores.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O que começar agora, florescerá e dar bons frutos. Conquistas profissionais estão consteladas para o seu signo. Portanto, persiga seus objetivos. Dinheiro: entrará mais que de costume: sorte sua! No amor, a confiança será a base segura da felicidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, novos contatos profissionais exercerão a base principal para o seu crescimento na sua área de atividade. Finança: Júpiter assinala uma fase de prosperidade financeira. No amor: tudo aberto para você investir na grande paixão. Caminho aberto para o amor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Evite velhos hábitos. Nesse período, procure atualizar suas atividades de acordo com a evolução do momento. Tudo muda, menos a sabedoria; portanto, use-a para dar um novo sentido de praticidade no que faz. No amor, prazer e alegria estarão juntos na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Excelente momento para ampliar contatos, expor ideias com objetividade e divulgar seu trabalho. É hora de crescimento profissional. Procure agilizar o que faz ou produz para antecipar sucesso. No amor, encontros animados com parentes marcarão o dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Abra espaço para a diversão sem deixar de lado seus afazeres. Você precisa relaxar, mas precisa produzir também. O jeito é conciliar ambas as coisas. Há tempo para tudo, não é? No amor, possíveis encontros com pessoas que estavam distantes.