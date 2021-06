ÁRIES (21/3 a 20/4)

Considere as ideias que surgirem em sua mente, mesmo as que parecerem absurdas. Intuição altíssima. Um toque de ousadias, mais outro de bom senso e muita determinação garantem resultados excelentes para os próximos dias. A receita é essa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua generosidade está em evidência, o que motiva você a realizar atividades em grupo. Você buscará expansão social, mas vai se deparar com questões que demandam sua reflexão. Procure ambientes tranquilos e evite se expor. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você, às vezes, é muito radical consigo mesmo. Procure ser mais flexível. Dê oportunidades a você de ser feliz e de fazer alguém feliz. Não fique remoendo o passado e achando que nada mais poderá ser mudado. Faça você mesmo as coisas acontecerem.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Um novo conhecimento pode ser o início do seu sucesso financeiro. É tempo de você esquecer as preocupações. Dia favorável para conhecer pessoas, trocar vivências e afeto. Bom momento para movimentar o seu círculo social, conquistando novas amizades.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: seu poder de comunicação estará em alta, porém cuidado para não falar demais. Seu lado mais criativo está em evidência nesta fase. Vá em busca de novas experiências, mas tenha calma e responsabilidade para tudo dar certo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesta fase, você vai ter que exercitar o desapego em relação a uma das coisas que mais preza: a sensação de cuidado. Como assim? Imagine-se só, sem auxílio, sem carinho e sem possibilidades. O mundo caiu? Sim. Porém, é desse ponto que coisas novas surgem.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É hora de você lutar e investir mais no seu bem-estar. Cuide primeiro de

sua aparência. Não tenha medo de investir e gaste seu dinheiro com você. Bom momento no campo familiar. No amor, esse período promete novidades.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Este poderá ser um período muito interessante para a sua vida amorosa, pois tudo indica que você poderá dar início a novas e estimulantes relações. A vida profissional está precisando de uma organização. Veja o que realmente quer para poder lutar por aquilo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Lute pelas coisas que você acredita. No plano sentimental procure vencer essa timidez e falar com muita franqueza sobre tudo que sente, com a pessoa amada. Cor: havana. Número: 18.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Dia variável. Trabalho: o desejo de mudanças na sua vida profissional deve ser realizado com prudência. Amor: seus sonhos de uma vida a dois podem ser concretizados em breve. Observe mais as pessoas em sua volta nesse período. O coração, com certeza, agradece.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este será um período de organizações, principalmente na sua vida pessoal, fazendo com que você tenha sorte para resolver as questões mais práticas e urgentes da vida. Bom relacionamento com os amigos que estarão muito prestativos, receberá apoio da família.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: seu faro, ou sexto sentido, para detectar chances de expansão é imenso. Mas o medo de inovar pode funcionar como um freio, pense nisso. Amor: Tudo o que você tem de charmoso e atraente, conta pontos em dobro.