ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você vai obter um bom resultado para confortar seu coração hoje. Ainda dá tempo de fazer as pazes com os seus sentimentos. “Lave a alma” com quem você ama usando sinceridade e sem se preocupar com o que é certo ou errado. Bom momento no campo social. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Hoje o céu reserva para você um presente especial. Alguém vai lhe dizer exatamente o que você precisa ouvir para recuperar a autoconfiança e sentir que é capaz de superar os problemas da sua vida emocional. Período de superação. Cor: verde-escuro. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta fase, você encontrará alegria nas coisas mais simples da vida, como um almoço em família ou um passeio turístico pela sua própria cidade. Aliás, que tal olhar mais atentamente para o lugar onde vive? Há certas coisas que só valorizamos quando perdemos ou nos distanciamos. Número: 8.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Dois astros transitam pelo seu signo, e isso favorece a todos os cancerianos. Ficarão muito mais atraentes e alegres e, neste momento, mais confiantes do seu lugar no mundo exterior. Momento bastante favorável para as artes em geral e a comunicação. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O período é favorável para que grandes chances e novas amizades apareçam. Faça sua parte usando todo o poder de comunicação. Invista pra valer! A felicidade de experimentar novidades ao lado da família acalma o coração. Invista em seu relacionamento e aproveite.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Que tal renovar o visual e fazer aquela surpresa para seu amor? Capriche! O dia estimula o caminho e a afetividade em suas relações pessoais. Procure momentos simples e agradáveis com as pessoas que você ama. Você resolverá uma mágoa antiga. Cor: branco. Número: 14.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Sua sensibilidade está em alta, fazendo você refletir sobre detalhes dos relacionamentos humanos. Momento para refletir sobre suas relações amorosas. Cor: azul-turquesa. Número: 17.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu regente recebe um forte aspecto planetário, e você poderá ficar agitado. Em compensação, os romances estão favorecidos. Procure pôr amor e paixão em tudo o que fizer, evite agir mecanicamente, tornando as coisas banais. Solte as emoções. Número: 20.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Alguns astros transitando no seu signo trazem movimento colorido para a sua vida, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos afetivos. Se está só, poderá encontrar uma pessoa romântica e carinhosa. No campo profissional, a hora é de esperar confiante.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ótimo dia para o amor. Sua receptividade em relação a quem ama e às pessoas que lhe são muito próximas estará em alta neste dia. Você também se verá mais sensível e colocando sua emoção em quem ama. Com o decorrer do dia, passeios e bons momentos surgirão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: Ar. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Nesta fase, você está mais sedutor e sensual do que nunca e não passará desapercebido em qualquer lugar que vá. Estará também mais ciumento, mas nada muito sério ou chato. Número: 23.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Será bom ficar longe de pessoas que só fazem intrigas. Leve mais a sério seus compromissos. Para encontrar a paz, busque equilibrar todos os setores de sua vida. Bom momento no campo profissional. Período também favorável para novos estudos. Cor: amarelo.