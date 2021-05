ÁRIES (21/3 a 20/4)

Este é um período de muita percepção. Para tudo na vida é necessário um bom projeto. Você precisa aprender a idealizar os seus afazeres, metas e desejos. Então, planeje tudo e coloque em ação.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você precisa buscar equilíbrio entre suas demandas práticas e emocionais. Mantenha o seu foco em ambientes formais. Busque o seu bem-estar sabendo administrar o seu dinheiro. Não se deixe leva pela empolgação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesse período, evite envolver-se em situações confusas. Você precisa usar sua criatividade para lidar com situações cotidianas. Boas vibrações. Bom momento no campo afetivo. Use o bom senso, sempre!

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Tendência a tomar para si mais responsabilidades do que pode dar conta. Estabeleça ordem para fazer o que realmente pode. Assim, não perderá tempo. Amor: Momento romântico. Possibilidade de intensa paixão, que vai acelerar o seu coração.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Neste dia, a boa concentração e a tranquilidade farão a diferença, pois a produção vai aumentar gradativamente. Explore alguns aspectos de sua intimidade. Hoje você tende a se deixar a levar por seus instintos, mas cuidado com as expectativas.

VIRGEM (23/8 a 22/8)

Exponha seus sentimentos e chateações para os outros, não tenha medo. Só assim irão lhe entender e até mesmo mudar a forma de lhe tratar. A sua luta pela paz familiar será recompensada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nesse período, dedique-se a projetos e explore sua criatividade. Dê atenção às parcerias, elas alavancarão o seguimento dos projetos. Você se comunica melhor hoje, e isso favorece a troca de conhecimentos.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Conselho ou opinião de alguém trará vantagens. Decisões importantes, até radicais que fariam toda a diferença no seu dia a dia, poderão ser tomadas. O que parece complicação pode chegar ao fim sem grandes esforços.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período muito favorável para os nativos deste signo. Você começa a ver alguns de seus sonhos realizados. Tudo isso graças ao seu esforço total e empenho. Afaste de você todos pensamentos negativos e acredite sempre no seu poder de realização.

CAPRICÓRNIO (21/1 a 19/2)

Valorize-se mais besse período, mas tenha cuidado para não impor as suas vontades aos outros. Aproveite que a sua imagem está em destaque para formar alianças. Amor: satisfação e alegria na vida a dois. Período de felicidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Essa fase provoca em sua vida uma série de acontecimentos novos, que obrigam você a agir com firmeza e determinação para tudo dar certo. Boas vibrações. Você vive um bom momento no campo afetivo. Cora: laranja. Número: 35

PEIXES (20/2 a 20/3)

Período emocionalmente instável, ou seja, pode vir paixão, amor, ciúme, compromissos de casamento pela frente. Obviamente vai depender de como anda seu dia a dia e os projetos de vida. Portanto, prepare-se.