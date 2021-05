ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. As palavras têm poder. As suas agora, tem mais ainda e precisam ser bem aproveitadas. Não seja previsível demais. Surpreenda quem você ama. Não custa nada e promete muito.

TOURO (21/4 a 20/5)

Com a autoestima em alta, o ambiente por onde você passa, tende a ficar sempre mais leve. Aposte em cursos extras para distrair a mente. Abuse de cores claras e terá sorte. Há novos amores nos cenários atuais que poderão mexer fundo com seus sentimentos. Número: 1.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Equilíbrio emocional. Tudo o que fizer hoje será calmamente planejado, levando a resultados satisfatórios. Você vai irradiar calor humano neste período e todos gostarão muito. Respeite os seus semelhantes e esteja sempre pronto a ajudar. Cor: verde. Número: 4.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você está chamando a atenção: alegre e cativante, agradando logo de cara. Você dirá coisas simpáticas e todo mundo vai gostar. Capacidade de comunicar sentimentos de maneira leve e até engraçada. Bom momento no campo espiritual. Cor: vermelho. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O momento é propício para cuidar de sua casa e fortalecer seu lado emocional. Procure aproveitar o melhor possível este momento para trocar afeto, se divertir e conversar sobre a vida. Amores que resultam em parcerias de verdade, estão no seu caminho. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A alegria deve ser compartilhada. Os relacionamentos alegres aumentam a potência das pessoas e em geral são mais bem-sucedidos. É tempo de deixar a tristeza de lado e dar lugar ao que lhe dá prazer. Bom momento astral. Convites de amigos para festas não faltarão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: Olho vivo! A hora é de dançar conforme a música. De deixar os desentendimentos, os ciúmes e todas as insatisfações de lado para dar uma mãozinha à felicidade, que não cai do nada na vida de ninguém, não é? Invista na sua. Bom momento no campo amoroso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase, os nativos deste signo, estão particularmente criativos, vislumbrando sempre novas possibilidades onde tudo já parecia esgotado. O pensamento está inspirado e as ideias brotam com maior facilidade. Aproveite essa energia para atualizar sua vida. Número: 13.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros estão lhe fornecendo energia e disposição para que você possa partir resoluto na direção do que deseja, seja namorando ou se divertindo. Nada será obstáculo para você. Pelo contrário, obstáculos servirão como estímulo. Cor: verde. Número: 16.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Aprenda a valorizar momentos simples em família. Só assim receberá em troca o afeto que tanto deseja. Use a força da mente para se livrar da negatividade. Paz! Curta o aconchego do lar e, depois, prepare-se para passear e viver deliciosos momentos românticos. Número: 19.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure curtir um astral mais positivo. Tente ser o mais racional possível no amor. Cultive o seu lado positivo, pense sempre o melhor. No trabalho, terá bom êxito por sua disposição e contará com o respeito dos amigos. Bom momento no campo emocional. Número: 22.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você se expressa com facilidade, já que a energia lunar transita por sua área comunicativa. Sua posição de destaque favorece atividades divertidas em grupo. Você está sensível a tudo o que favorece na relação com seus amigos. Cor: rosa. Número: 25.