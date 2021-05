ÁRIES (21/3 a 20/4)

Muito bom humor, você está com grandes ideias na cabeça, e poderá começar a pôr algumas em prática. Chegou o momento de aprender a dizer não aos outros. Cuide só de seus interesses, pois você precisará tomar decisões importantes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Vida afetiva favorável, muita capacidade de expressar os seus sentimentos e seus desejos. Possibilidade de melhora financeira repentina e a família poderá ajudar bastante neste setor. Respostas positivas quanto as questões amorosas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Não se esqueça de analisar muito bem tudo o que cair nas suas mãos. Mesmo que isso pareça desnecessário, você precisa ser mais rigoroso em sia rotina diária. No amor abra o seu coração, clareie os seus pensamentos e respeite os sentimentos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

O setor de trabalho será fonte de alegrias nesse período. O momento favorece a sua vida social, atividades externas e o que depende de apoio e suporte de pessoas influentes. Você poderá fazer planos. Bom momento no campo sentimental.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Fase de maturidade e posturas racionais, você poderá abandonar alguns projetos ligados a seus ideais para se dedicar a outros mais promissores. Não perca tempo com problemas do passado. Bom momento no campo espiritual.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Esse é um período de renovação. Você agora está apto a aceitar pensamentos diferentes dos seus. Interiorize-se para sentir o que passa no coração. Observe aspectos pouco conhecidos em você. Essa experiência pode ajudar a mudar sua postura.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua vida afetiva pode se acender por uma paixão muito contagiante. Cuidado! Seus relacionamentos ganham um tom mais afetivo. O cosmo favorece a harmonia pessoal tornando o momento ideal para estabelecer parcerias. Bom momento no campo afetivo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mudanças em sua vida profissional podem trazer mais realização pessoal. Fase alegre e divertida. O bom humor dará brilho as relações afetivas. Favorecido o comércio e as questões financeiras. Bons negócios poderão ser realizados neste período.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fase continua favorável, principalmente em termos financeiros. Com o apoio de suas amizades e com o entusiasmo e a esperança, você poderá abrir novos caminhos para seu crescimento. Portanto, nesse período, siga a sua intuição.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os astros em sua área de comunicação o incentivam a expor e defende seus planos. Use a sua maior capacidade de articulação. Vida afetiva favorecida nesse período, com surpresas agradáveis neste setor. Você vive um bom momento no campo profissional e financeiro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este trânsito pode trazer grandes melhorias em sua vida pessoal. Por isso mesmo, aproveite para se entregar a um grande amor ou a se arriscar em novos investimentos. As atividades profissionais estão favorecidas nesse período.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Use mais a sua sensibilidade e a sua imaginação e vá à luta por seus ideais. Você pode se atrapalhar com situações que sejam ou se pareçam como um teste para suas capacidades. Você passa por um bom momento no campo familiar.