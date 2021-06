ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você terá todas as atenções voltadas para si neste período! Aproveite para expandir e se conhecer, pois poderá viver novas experiências. Gente interessante é o que não vai faltar para você trocar ideias.

TOURO (21/4 a 20/5)

Suas relações fluem harmoniosamente. Que tal relaxar em boas companhias? Curta esse momento de modo responsável e se prepare. Vem aí uma fase de muito trabalho e pouco lazer. Bom momento no campo financeiro.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Grande capacidade de comunicação e boa oratória. Aproveite para fazer seus discursos e a pregação de suas ideias. Lance a sua voz no espaço. Astral familiar democrático e leve. Bom momento no campo amoroso.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você está pensando muito, mas falando pouco. Está guardando para si suas ideias e planos. O que é um sábio procedimento, pois todos sabemos que quando falamos demais das nossas aspirações, a energia se dissipa, e elas acabam não se realizando.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Os próximos dias serão ótimos para suas relações sociais. Dedique-se mais a trabalhos voluntários e lembre-se de que, apesar da correria, é possível encontrar tempo para curtir os momentos de afeto. Medite! Bom momento no campo familiar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure tornar o corriqueiro em algo inesquecível. Chegou a hora de deixar as ilusões de lado e encarar a realidade exatamente como ela é. Se o que você quer é um amor verdadeiro com nome e sobrenome, invista nele. Aja nessa direção.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nas finanças, nada de sair por aí comprando tudo o que vê. Economia é a palavra de ordem agora. Aprenda a controlar o que ganha e gasta, do contrário ficará no vermelho. Bom momento no campo profissional e financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Excelente momento para as finanças com possibilidade de aparecer algum dinheiro inesperado ou fazer-se alguma luz sobre seus problemas financeiros. Quem sabe não descobre o mapa do tesouro? De qualquer modo, pode contar com a ajuda das pessoas próximas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Muita facilidade para se comunicar com as pessoas, principalmente da família, onde o diálogo poderá esclarecer muitas coisas. No plano profissional, aguarde uma chance melhor para expressar as suas ideias e os seus planos. Deixe o barco correr livremente.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Muita energia mental. Nesse período, você vai se destacar com suas ideias. A sorte está ao seu lado, coloque os planos em ação e aposte na ousadia! No trabalho, tudo azul, mas não se esqueça de dar atenção aos que gostam de você. Bom momento no campo emocional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Preste atenção, a qualquer momento surgirá uma excelente oportunidade, você precisa ficar atento. Dia para tomar decisões com segurança sobre tudo que você precisa fazer para alcançar seus objetivos, saiba tirar vantagens das oportunidades. Lucro previsto.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Um romance pode estar a caminho. Seu corpo e sua mente estão em grande sintonia. Aproveite. Isso ajuda a promover tanto o autoconhecimento quanto os relacionamentos. Bom momento no campo sentimental.