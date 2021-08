ÁRIES (21/03 a 20/04)

Trabalhe com a dedicação de sempre que tudo se encaminhará para onde deseja. O momento é de mudanças. É uma fase propícia a renovações em sua vida dentro e fora de casa. Se você está iniciando um período positivo, várias coisas podem se concretizar.

TOURO (21/04 a 20/05)

Hoje e sempre, a ordem é se desprender de situações que fazem parte de seu passado. Se algo não está lhe fazendo bem, deixe para lá! Não se preocupe com o futuro. O céu vai lhe oferecer ótimas oportunidades para fazer o que sempre faz você se sentir melhor e confiante.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Use sua capacidade de liderança e trabalhe em grupo. O dia pede que faça alianças com pessoas confiáveis para enfrentar as dificuldades que aparecerão. Pode seguir a sua intuição, pois ela lhe indicará os melhores caminhos a escolher.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Muitas alegrias com a família e também no relacionamento a dois. Inspiração e firmeza interior. A vida profissional, porém, está sujeita a alternância e imprevistos, devido a um pendor seu de se promover demais. Tem muita gente que fica com inveja.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Não desperdice energia com situações que você não mereça. O que interessa agora é conquistar mais espaços, oportunidades e melhorias. Condições existem. Analise tudo e vá em frente. Aproveite.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Saturno alivia um julgamento mais duro e proporciona sensatez às decisões, fazendo com que você tenha compreensão e busque harmonia. Bom momento no campo social. Momento favorável no campo familiar.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Procure esmerar-se em suas tarefas e não deixe margem para críticas. Você odeia isso. Fique de olho nas pessoas que estão a sua volta, especialmente as mais ambiciosas. Alguma coisa está lhe soprando a ideia de que existem coisas importantes prestes a acontecer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Use sua experiência e intuição para analisar os fatos e tomar decisões concretas. Aproveite o momento para fazer negócios. Não deixe passar as boas oportunidades. Bom para o amor. Bom momento no campo emocional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesta fase tudo deve melhorar. Muita habilidade financeira, agudeza de raciocínio e perspicácia, que você deve aproveitar, assim como o seu bom senso. Boas relações com colegas de trabalho. Você é do tipo que gosta mais de ser notado(a) pelo seu valor pessoal.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O período é favorável para você cuidar de seu dinheiro. Faça planos e esteja alerta para as oportunidades. Bom período para se acertar na vida afetiva, não tenha medo de situações novas ou mudanças. Sua carreira estará superagitada.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia começará bem, haverá harmonia em sua rotina: é tempo de namorar, se divertir e relaxar. Mexa o corpo, pratique atividades físicas. Você vai se sentir mais alegre. Muita facilidade para se comunicar, bom período para travar novos contatos.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Trabalho: Invista no seu crescimento profissional de maneira prática. Expansão é a palavra que não deve sair da sua mente em momento algum. Faculdades, cursos e idiomas estão favorecidos. Alerta máximo!