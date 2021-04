ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: Para ganhar não esconda as pretensões. A simpatia mútua pode aproximá-los ainda mais e abrir caminho para um envolvimento. Trabalho: Caso você queira fazer alguma reivindicação, é importante descobrir o momento certo. Cor: verde-claro. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Grande poder de impor o próprio ritmo nas atividades de hoje. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo com as pessoas a sua volta. Os estudos estão muito favorecidos hoje. Aproveite o momento progressista. Cor: rosa. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Vida social muito movimentada nesse período. A fase é de novos acontecimentos que poderão ser muito proveitosos para você. Possibilidade de obter solução feliz para um problema financeiro. Procure fazer o bem. Isso ajuda a renovar as energias. Número: 8.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Tente se adaptar às circunstâncias em amor e evite impor as suas ideias. Controle a impulsividade e não se deixe abalar. Ótimo período para passeios ao ar livre. Não aceite amizades sem rigorosa escolha, não permita que as aparências o iluda. Cor: amarelo-ouro. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Nessa fase seus contatos com chefes e superiores devem ficar mais dinâmicos, produtivos e vão favorecer sua reputação. Além disso, não deixe de apostar em seus dons. O que você fizer de melhor, seguindo sua vocação poderá render bons resultados. Número: 14.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O céu estimula sua sensibilidade objetiva e capacidade de lidar com situações delicadas, auxiliando em seu trabalho. O que não for para melhorar o ambiente ao seu redor não deve ser dito. Bom momento no campo sentimental e espiritual. Cor: laranja-escuro. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Muito do que estava parado no tempo vai entrar em ritmo acelerado. Valorize tudo em sua vida e agradeça a Deus pelas conquistas. Se algo está ruim, faça de tudo para melhorar por meio de sua força vital e mental. Nunca se esqueça da lei do retorno. Cor: bege. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Perspectivas muito promissoras quanto à sua atividade profissional. Estude nova proposta de trabalho, pensando no futuro. Tenha paciência e construa bases mais sólidas para assegurar um sucesso profissional duradouro. Nada de devaneios. Cor: azul-turquesa. Número: 26.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ótimo dia para todos os começos, tudo progredirá sensivelmente. Você poderá solucionar os seus problemas. Os momentos em família estão em um bom momento. Sua força de vontade e pensamentos serão intensificados pelas boas vibrações. Número: 30.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Para qualquer coisa que seja considerada grandiosa, vale esperar um dia mais tranquilo. Pense duas vezes antes de dar opiniões definitivas sobre qualquer coisa! O que funciona é ser flexível e usar o bom senso. Bom momento no campo amoroso. Cor: laranja-claro. Número: 33.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Esta será uma fase muito importante para sua vida social e profissional. Você poderá ampliar seu quadro de amigos e um desses novos amigos irá lhe ajudar muito no seu lado profissional. Você terá o prazer de sentir o gostinho todo especial do sucesso. Número: 37.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua criatividade é ativada pelo trânsito da Lua por sua área de comunicação na conjunção com Mercúrio traz mais jogo de cintura nas suas relações. Dançar conforme o ritmo é o que faz com que tudo dê certo. Bom momento no campo familiar. Número: 40.