ÁRIES (21/3 a 20/4)

Demonstre mais atenção para as pessoas que fazem parte do seu convívio cotidiano. Os vínculos pessoais serão importantes para você crescer na vida social e profissional. Finanças: resultado positivo se aproxima. No amor, Que tal passear com seu par?

TOURO (21/4 a 20/5)

Direcione seus esforços para neutralizar todos os bloqueios nas áreas de interesses que deixaram de funcionar bem. Finanças: em fase de evolução. Aproveite que você está cercado de boas energias para dar um rumo mais feliz na sua vida amorosa.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua percepção em relação às pessoas fica aguçada favorecendo as interações sociais e negócios profissionais. As atividades em grupo tendem ser mais produtivas. Já nas finanças, não haverá muito progresso. No amor, muitas alegrias na vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Mostre-se competente ao expor seus serviços a pessoas influentes. Um novo contrato de trabalho não está descartado, pois sua capacidade profissional tende ser percebida. Nas finanças, chance de sucesso financeiro. No amor, um novo romance terá vez.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A busca por desenvolvimento é incentivada e sua atividade profissional tende agora, se deslanchar. O sol regente deste signo, os seus caminhos, facilitando êxito nas suas iniciativas. Nas finanças, ficarão mais lucrativas. Amor: conquistas em alta.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Excelente momento para ampliar negócios, pois seus horizontes profissionais estão se expandindo. Invista no que acredita e bola pra frente. Nas finanças, recuse propostas financeiras duvidosas. No amor, o relacionamento não esfriará? Esquente-o!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu universo interior vai entrar em evidência nos próximos dias, pois você estará mais focado em si mesmo e poderá descobrir muita sobre você mesmo. Finanças: invista só em negócios comprovadamente seguros. Amor: lembrança de alguém pode vir à tona.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Vontade de vencer fará você correr atrás de novos interesses. Esteja disponível para assumir novas responsabilidades, pois vão pintar muitos negócios. Nas finanças, você tende ganhar mais dinheiro com novos serviços. No amor, declare-se a quem ama.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você vai batalhar pelos seus interesses e oportunistas não conseguirão esvaziar o seu bolso! Você conseguirá afastar pessoas que estão de olho no seu dinheiro. Finanças: fase de prosperidade financeira. Amor, vai rolar harmonia e afetividade na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, poderá ter êxito com vendas, pois você está sabendo se expressar bem e dificilmente alguém terá argumento para não negociar com você. Finanças, nesse período elas crescerão acima das expectativas. No amor, Valorize-se vá atrás da sua felicidade!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A sorte poderá lhe sorrir e você melhorar de vida, mesmo assim, corra atrás de seus objetivos, pois eles sempre ajudam pessoas otimistas. Nas finanças, começa a se descortinar uma fase muita prosperidade financeira. No amor, harmonia total a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A lealdade é uma das suas maiores qualidades e isso facilita ganhar a confiança de pessoas influentes. Nessa fase, alguém pode lhe ajudar a crescer na sua atividade, pois você tem muitos amigos. No amor, nessa fase você estará muito romântico.