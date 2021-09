ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os astros prometem um mar de novidades para quem está aberto a vivê-las. Mantenha o foco em cima daquilo que realmente lhe interessa e não desista dos seus objetivos. Bom momento no campo sentimental e profissional. Sorte no amor.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não fique em cima do muro, pois cabe a você fazer as coisas acontecerem. Para isso, você conta com uma ajuda extra dos céus. Invista em seu potencial. Faça o que lhe agrada e esteja ciente de seu valor pessoal. Bom momento no campo espiritual.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Novas aspirações deixam o seu coração mais vivo. Tendência a pensar com mais calma e partir para a realização dos seus sonhos. Decida o que tiver que decidir agora: é grande a chance de acerto. No amor, mais seriedade e constância.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Ótimo momento para analisar mais profundamente o que você realmente quer da vida. Às vezes, o excesso de lógica e de senso prático distancia você de suas verdadeiras necessidades, daquilo que realmente você necessita para agir na sua vida.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Você estará com sua força mental em alta! Portanto, tome cuidado com tudo o que pensa e use essa energia a seu favor! Reze e mentalize o futuro da melhor maneira!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Leve alegria a quem estiver à sua volta. Que tal realizar melhorias em sua casa e ficar mais perto de seus entes queridos? Você está mais ligado aos parentes e atento à qualidade de vida. Bom momento no campo financeiro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Possibilidade de obter soluções felizes e esperadas em seus projetos de trabalho. Amor: Sonhar de olhos abertos dará o tom ao seu romance. Mas vale conferir a realidade de vez em quando. Bom momento no campo emocional e pessoal.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O que você tem feito para ser feliz? Pare de tentar agradar aos outros e dê mais valor a você. Mude de atitude e tente tocar no que realmente deseja para sua vida. Vá atrás da sua realização pessoal. Fale menos e ouça mais. Bom momento no campo social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A carreira anda pedindo um pouco mais de atenção. Procure se aperfeiçoar, faça cursos e procure ter ideias criativas no trabalho. Você está com ânimo para namorar e viver bons momentos com a pessoa amada. Divirta-se. Bom momento no campo amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O que está faltando para se realizar na vida afetiva? O orgulho está filtrando o que você sente? O coração diz uma coisa e suas atitudes dizem outra? Isso apenas afasta quem você ama. Não há ganhos. De qualquer forma, você vive um bom momento no campo profissional e financeiro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente se envolver totalmente com quem gosta e poderá conquistar muito mais do que imagina. Evite depender demais dos outros para começar aquilo que você sempre quis fazer. Bom momento no campo sentimental e pessoal.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Boa sorte com namoros e paqueras. Suas questões pessoais são colocadas em primeiro plano, acentuando seu senso de individualidade. Colocar-se como prioridade é o caminho. Bom momento no campo financeiro e afetivo.