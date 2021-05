ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não deixe nada para depois. Agilize tudo que puder. Tempo de decisões difíceis, mas suas estratégias têm tudo para darem certo. Com determinação você conquistará seus objetivos. No amor, os sentimentos estarão confusos, mas saberá lidar com isso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Bom momento para renovar contratos ou fazer bons acordos. A fase é de colaboração mútua e de entendimento. Um planejamento profissional poderá reduzir custos e aumentar os seus rendimentos. No amor, para quem está só, o seu par está a caminho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aposte no seu poder realizador e inicie uma atividade extra, pois poderá ganhar mais dinheiro. Fase de progresso para pessoas ousadas e criativas. Aproveite esse seu ar feliz para conquistar novas parcerias e negócios. Amor, tranquilidade na vida familiar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A abertura para contatos profissionais aumentará as suas chances de realizar bons negócios nesse período. A sorte está ao seu lado! Portanto, saiba aproveitá-la oferecendo mais os seus serviços ou produtos. No amor, a fase é de sucesso amoroso e de imensa felicidade a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu lado criativo está em alta, trazendo uma série de possibilidades de sucesso nos setores: profissionais e financeiros. Um senso de originalidade poderá valorizar os seus trabalhos. Crie! No amor, sua energia e alegria tende contagiar seus familiares.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua vontade de crescimento na sua atividade fará você, se movimentar mais em busca de mais aperfeiçoamento profissional. Isso poderá tornar o seu trabalho mais competitivo e rendoso. No amor, momento a dois tornará o relacionamento mais feliz.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Nessa semana, você descobrirá dons e talentos que você não imaginava possuir. Portanto, libere o artista que está oculto em você! Uma surpresa profissional poderá mudar o rumo da sua vida para melhor. No amor, valorize os momentos felizes a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Senso de grande responsabilidade estará aguçado e ajudará no cumprimento dos seus compromissos e tarefas. Sua produtividade será maior e os lucros também. No amor, o romance exigirá mais atenção, pois uma onda de ciúmes poderá trazer insegurança.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ninguém melhor do que você sabe do poder da mente. Então, pense sempre positivo, e certamente, os seus caminhos se abrirão. Clima de otimismo lhe trará prosperidade. No amor, pesquise no fundo do seu coração o que é melhor fazer para ser mais feliz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, tenha foco e determinação no seu trabalho, pois uma onda de prosperidade está vindo por aí! Permita-se usar mais a sua criatividade para produzir o que os outros esperam de você. No amor, não critique. Fortaleça os pontos fracos da pessoa que lhe ama.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você terá ve ter jogo de cintura para enfrentar adversidades nesse período. Concorrentes estão de olho no seu sucesso. Talento é para quem tem e não para quem quer copiar. Reflita. No amor, repense se sua postura é a melhor em relação ao seu par.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu poder de articulação está trazendo possibilidade de uma união em busca de um objetivo comum entre as partes interessadas. Nessa fase, trabalho em grupo fará toda diferença e resultados virão. No amor, seu lado amoroso tende contagiar seu par.