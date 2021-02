ÁRIES (21/3 a 20/4)

Mentalize energia positiva em todas as suas ações. Para crescer, é preciso assumir alguns riscos. Cautela, bom senso e disciplina você tem. Que tal olhar para o novo com um pouco mais de confiança? Bom momento no campo profissional. Cor: verde-esmeralda. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pondere bastante antes de fechar um negócio importante. Faça mais programas culturais, como ir ao cinema, a museus e ouvir música. Foque a atenção em suas necessidades pessoais. Bom momento no campo financeiro. Cor: vermelho-sangue. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Utilize sua sabedoria para compreender o ambiente que o rodeia. Depois de tanta transformação interior, você começa a visualizar sua luz. Sua estrela daqui para frente estará mais iluminada e delimitada. Bom momento no campo familiar. Cor: bege. Número: 08.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Momento muito importante na vida amorosa dos nativos deste signo, sentimentos intensos e exuberantes, e possível relacionamento com alguém cheio de qualidades, equilíbrio no mundo emocional. Você saberá agir na hora certa e parar na hora certa. Cor: grená. Número: 11.

LEÃO (22/7 a 22/8)

As afinidades nas relações mais próximas estão em destaque, favorecendo os contatos e trocas. Você se sentirá mais identificado com atividades e projetos profissionais e as relações fluirão com harmonia. Bom momento no campo sentimental. Cor: cáqui. Número: 14.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua autoestima estará nas alturas! Aproveite o momento para acertar-se com todos. Com a mente voltada para o lado financeiro e material, a troca de idéias com pessoas confiáveis é aconselhável. Bom momento no campo das amizades. Cor: marrom. Número: 17.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ótimo momento para pôr em prática aquelas ideias inovadoras no trabalho. Descarte tudo o que está impedindo a sua prosperidade. Portanto, nada de se acomodar. A sorte está ao seu lado, mas precisa ser aproveitada. Bom momento no campo sexual. Número: 20.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Inteligência brilhante e renovadora. Uma forte energia o impelirá a ampliar seus horizontes, seja no campo profissional ou pessoal. Faça o seu trabalho com muita alegria e dedicação e verá que, assim, surgirão misteriosamente, boas oportunidades e cooperação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não se deixe levar pelas suas preocupações, pois poderá ficar agitado e até perder o sono. Procure se distrair, andar a pé, em vez de pegar carro ou ônibus; tome um sorvete, abrace as pessoas queridas e logo verá a sua energia voltar junto com a tranquilidade. Número: 23.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalhos que envolvam capricho, prazer e criatividade podem se mostrar bem lucrativos nesse período. Explore a sua habilidade manual. Que tal cuidar de si e promover o seu bem-estar? Você está mais seguro e disposto a interagir com os outros. Cor: amarelo-ouro. Número: 26.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seu comportamento poderá atrair ainda mais a pessoa amada; principalmente se você deixar transparecer esse seu lado tão meigo, tão carinhoso e amigo. No trabalho, as coisas deverão correr como você espera, mas evite falar sobre os planos com todo mundo. Número: 29.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não estranhe o choque de realidade que acompanha a presença de muitos planetas em signos da terra. De repente, descobrimos que as coisas são como a gente gostaria que fossem. Bom momento no campo espiritual. Sorte no amor. Cor: azul-claro. Número: 32.