ÁRIES (21/03 a 20/04)

Período favorável para passeios com amigos de longa data. No lado profissional, pode comemorar, pois boas surpresas estão a caminho. Vá em frente com garra! Nestes dias, sua habilidade renderá ganhos além do esperado. Trabalho: Sua liderança será reconhecida.

TOURO (21/04 a 20/05)

É importante que nesta semana, você consiga estabelecer suas metas e criar uma estratégia para colocar seus planos em ação. Os amigos terão papel importante, então, não se reprima em procurá-los. Afetivamente tudo vai caminhar de forma tranquila, modere seu ciúme.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O momento é de favorecimento para suas finanças, negócios próprios e os planos de caráter profissional. Fundamente bem suas razões. Evite posições que demonstrem intransigência. Seja mais dado (a) e compreensível. O momento é de harmonia e boa disposição. Número: 2.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Benefícios de caráter profissional. Equilíbrio financeiro em momento de algumas exigências. Procure ser mais realista em suas realizações de vida. Habilidade e coerência nas ações desenvolvidas com preparação prévia. No amor, seja mais paciente. Cor: cáqui. Número: 5.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Os astros estão guardando em seus investimentos e ajudando você a fazer escolhas mais seguras. Mantenha seu equilíbrio e faça um planejamento. Muita calma e paciência serão necessárias.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Procure pessoas com quem tenha afinidades. Trabalho: Sem perder a lógica nem o bom senso, ouça os recados que intuição e sensibilidade insistem em enviar para você. Junte tudo e muitos erros serão evitados nas coisas simples e situações cotidianas. Número: 8.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Atividades autônomas têm chances maiores de sucesso a partir de agora. Com os pés na realidade, a inteligência e a disposição de sempre, é possível esperando melhor. Tudo o que você fizer será avaliado: capriche e aproveite. Controle sua preocupação. Número: 11.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você hoje estará com um estado de ânimo muito elevado. Sentir-se-á muito ativo (a) e alegre. Tudo que fizer verá logo um lado positivo. Isso é muito bom tanto para você como para quem convive com você. Afinal a alegria é indispensável a vida. Vida social muito intensa. Alegrias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Concentre toda a sua atenção no trabalho. Dê tudo de si, coloque todas as suas ideias em ordem. Se você conseguir fazer isso, poderá ter uma boa surpresa. No plano sentimental dê um tempo a você, coloque seus sentimentos em ordem. Cor: azul-celeste. Número: 14.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

No lado amoroso, tenha mais cautela e assim impedirá os desentendimentos. A semana é ótima para agir com a pessoa querida. No trabalho, encare os erros de frente e dedique-se. Os diversos insights que você terá ao longo destes dias, ajudarão a reconhecer o que precisa.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A sorte está do seu lado. Com coragem e determinação, poderá atingir o sucesso que deseja. Você tentará se superar a cada dia com novas ideias e projetos. Seus projetos de trabalho poderão sair da gaveta agora, você só precisará firmar seus pensamentos. Número: 17.

PEIXES (20/02 a 20/03)

O período é propício para estimular a convivência com as pessoas de que você gosta. Compartilhe momentos com seus amigos e invista no diálogo. No plano profissional é hora de mudanças, e tudo que não for de seu agrado vai dançar, ou terá que mudar.