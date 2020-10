ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lucros e prosperidade profissional não estão descartados, pois a boa sorte anda rondando você. Para merecer isso, terá que correr atrás de seus interesses. Dinheiro: elevação financeira se aproximando! No amor, fase favorável para iniciar romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você poderá ser contemplado com lucros imprevistos, pois seu astral é dos melhores e tudo favorece o seu crescimento. É hora de você investir no seu trabalho. Mexa-se! Dinheiro: surgirão negócios rendosos. No amor, divirta-se ao lado de quem ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fase de prosperidade. Sorte de ganhos materiais em novos projetos profissionais. Favorável para fazer parceria com alguém do seu ramo. Dinheiro: trabalho conjunto promete ser mais rendoso. No amor, uma paixão pode começar surgir em sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Cuidado com olho grande nesse período! Procure não comentar seus planos com ninguém. Traços fortes de sua personalidade são colocados em destaque. Sucesso social. Dinheiro: invista sua grana com segurança. No amor, Júpiter promete bons momentos a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O regente deste signo, o Sol. Está enviando poderosas vibrações para você se sentir bem na sua vida pessoal e profissional. Dinheiro: Há sinal de elevação financeira por intermédio de novos negócios. No amor, seu magnetismo atrairá olhares cativantes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Atitudes gentis vão facilitar muito o contato com pessoa com interesses semelhantes aos seus. Parcerias não estão descartadas. Dinheiro: Os astros anunciam boas oportunidades de ganhar muito dinheiro. No amor, fuja da rotina e divirta-se a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento favorável para consultar pessoas influentes que possam ajudar em seus planos profissionais. Vida social, promete ser muito agradável. Dinheiro: o setor financeiro promete prosperidade. No amor, o dia promete muita sedução e carinho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Olho vivo! Você terá que se desdobrar se quiser alcançar os seus objetivos propostos para hoje. Dinheiro: Não arrisque sua grana em negócios nos quais não conhece bem pois, você não nasceu para jogar com a sorte. No amor, dê mais atenção à quem ama.

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

Você poderá se destacar no emprego ou negócio e progredir acima do normal e trazer melhorias para o seu bolso. Vida social, será repleta de boas conversas. Dinheiro: fase de evolução financeira. No amor, Há chance de se interessar por alguém interessante.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cultive novas ideias e fique disponível para conhecer outras pessoas. Fase excelente para firmar amizades ou parcerias profissionais. Dinheiro: nesse período, você terá de ter pulso firme para equilibrar seu orçamento. No amor, momentos inesquecíveis marcarão o seu dia.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É hora de crescer. Imponha mais qualidade no que faz para ter condição de competir. A fase favorece novos negócios e possibilidade de evolução profissional. Dinheiro: elevação financeira. No amor, sua relação pede mais dedicação com seu amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Quer vender bem? Converse com as pessoas certas e mostre o que tem a oferecer. Essa é uma via de mão dupla. E você está condições astrais para negociar bem. Dinheiro: pintará mais nessa fase. No amor, bom momento para iniciar um romance.