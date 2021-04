ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os astros estão realçando o seu lado criativo e empreendedor. Você tem reais chances de exercitar seus talentos e de crescer profissionalmente. Família: novidades animarão o lar. Finanças: dias de prosperidade estão se aproximando. No amor, ouça o seu coração, viu?

TOURO (21/4 a 20/5)

Você está muito focado no que acontece ao seu redor de com que acontece com você mesmo. Preste atenção ao que precisa para ser feliz. Diversão em casa: pode ser uma boa pedida para relaxar da tensão do dia a dia. Finanças: situação estável. Amor: sucesso amoroso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure expandir sua visão de negócio e novos horizontes profissionais se abrirão para você. Insista no seu objetivo e ele será alcançado. Família: dedique-se mais aos seus próximos. Finanças: podem melhorar. Amor: coração feliz. Romance à vista!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você começa receber estímulos dos astros para correr atrás do que ambiciona. O que você deseja será alcançado, mas não será de forma imediata. Diversão: novos conhecidos alegrarão o seu dia. Finanças: sua vida financeira tende melhorar. Alegrias familiares estão previstas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu lado espontâneo é exaltado. Suas qualidades encantam as pessoas. Facilidade para fazer novos amigos e aumentar o seu círculo social. Conquiste o que quer usando o seu carisma. Finanças: uma nova fonte de renda está a caminho. Amor: fortes emoções.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Curta o que de bom a vida oferece e não queira mais do que pode ter, pois poderá se decepcionar. A gente não precisa ter demais para ser feliz, mas sim ter muito amor para dar e receber. Finanças: possibilidade de bons negócios. Amor: aposte no romantismo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure agir de maneira cooperativa no trabalho, pois a união faz a força. Seu empenho profissional tende ser reconhecido pelos superiores. Nas finanças, evite fazer dívidas neste momento. Resista à vontade de gastar. No amor, afetividade vai fortalecer o romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O poder de suas palavras pode impor o que os outros não querem. Deixe as pessoas livres para fazer suas escolhas. Interesses envolvendo, diversão, passeios e viagens devem ser tratados com mais atenção devido ao momento em que vivemos. Evite. Finanças: crescimento financeiro.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

A atmosfera será de cordialidade no meio profissional. Esse entrosamento tende beneficiar o setor produtivo. Família: clima de compreensão e harmonia no convívio familiar. Nas finanças: tentações de consumo podem abalar o orçamento. Amor: romance à vista!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Negócios promissores tendem a surgir nesse período. Novas parcerias profissionais acontecerão. Família: conversa franca ajudará a se entender com os familiares. Finanças: Saturno astro do trabalho indica muita prosperidade para essa fase. Amor: boas energias no lar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Curta os momentos felizes que a vida lhe oferece. Busque promover melhorias na sua casa e nas relações cotidianas. Assuntos de seu interesse devem ocupar o primeiro lugar na sua lista de prioridades. Finanças: evoluirão melhor. Amor: bom entendimento familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Aja com mais coerência em relação aos seus ideais, ainda que em desacordo com outras pessoas. Cultive bons relacionamentos, especialmente no trabalho. Finanças: cuide-se para não gastar com o que não for necessário. Amor: fique longe de quem inveja sua felicidade.