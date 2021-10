ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento é ideal para tratar de assuntos profissionais ou sociais já que as pessoas se sentem bem ao seu lado, já que você irradia magnetismo e poder de liderança. Nas finanças, êxito em aplicações financeiras. No amor, será correspondido afetivamente.

TOURO (21/4 a 20/5)

Bons negócios serão conseguidos através de novos contatos. Busque divulgar o seu trabalho e resultados virão. Nas finanças, suas atividades prometem tornarem-se mais rendosas. No amor, para quem tem vida conjugal, o destino reserva muitas alegrias.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boas perspectivas de crescer nas suas atividades, mas não aceite palpites em seus serviços. Nas finanças, não fuja das suas metas, pois tudo conspira para seu êxito profissional e financeiro. No amor, a vida afetiva promete momentos inesquecíveis.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Chance de sucesso com negócios envolvendo publicidade, imóveis ou celulares. Nas finanças, essa fase promete excelentes lucros em negócios diversificados. Lazer: bom momento para fazer boas caminhadas ao ar livre. No amor, felizes momentos a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Esforce-se para manter a concentração nas suas atividades, pois só assim, conseguirá melhor produtividade e resultados compensadores. Nas finanças, dinheiro está na sua rota, mas terá que trabalhar muito. No amor, trocas afetivas marcarão o seu dia.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Ainda que suas atividades tendam serem produtivas, cuidado para que as diversões não comprometam a realização delas. Nas finanças, investimentos bem planejados serão futura fonte de renda. No amor, Vênus acena por uma fase de muita felicidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O melhor que você pode fazer agora é direcionar sua mente para achar meio para combater o que prejudica o desenvolvimento da sua atividade profissional. Finanças: situação estável podendo melhorar. No amor, invista na felicidade de quem te ama.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Agora, você percebe o que quer para tornar sua vida melhor. Irá correr atrás de tudo o que pode lhe fazer feliz. Nas finanças, vai querer progredir através de trabalhos criativos. No amor, vai querer mais compreensão e cumplicidade da pessoa amada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure criar bases concretas para fazer deslanchar seu trabalho. Priorize o caminho mais viável para alcançar seus objetivos. Finanças: suas iniciativas trarão muita grana. No amor, ótimo momento para fortalecer relacionamento amoroso ou familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, dedique-se ao que pretende realizar e siga em frente sem medo e deixe que a luz do criador brilhe em sua vida. Finanças, sucesso tende fazer parte de sua vida financeira.

No amor, procure curtir as coisas boas da vida. Construa sua própria felicidade!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Terá apoio de pessoas queridas para o que precisa nesse momento. Aproveite para realizar o que pretende. Finanças, mesmo encontrando alguns obstáculos crescerá financeiramente. No amor, o seu senso romântico vai encantar a pessoa amada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Cuidado ao realizar negociações principalmente ao lidar com dinheiro de terceiros, pois poderá ser surpreendido por uma coisa adversa e gerar prejuízo. Nas finanças, só invista seu dinheiro no que conhece bem. Amor: setor afetivo promete alegrias.