ÁRIES

(21/03 a 20/04)

Você estará mais sociável e terá facilidade de conquistar apoio das pessoas. Bom momento para fazer parceria profissional. Nas finanças, muita coisa vai mudar para melhor. Prosperidade à vista! No amor, felicidade demais irá até lhe surpreender.

TOURO

(21/04 a 20/05)

Algumas situações inesperadas poderão acontecer e gerar preocupações profissionais. Pense positivo e, com certeza, as preocupações irão para o espaço! Finanças, situação de estável para melhor, aguarde! Amor, conte com o apoio da pessoa amada.

GÊMEOS

(21/05 a 20/06)

Bolar ideia não está com nada! O que conta no momento mesmo, é ação e muita força de vontade para atingir seus objetivos. Finanças: agindo com otimismo irar prosperar. No amor, tire a vida a dois da rotina. Busque fazer passeios mais interessantes.

CÂNCER

(21/06 a 22/07)

Momento de muita criatividade, a Lua regente deste signo, emana inspiração para os nativos deste signo. Trabalhos marcantes não faltarão nas suas atividades. Finanças, em fase de prosperidade. No amor, alguma coisa no ar irá lhe fazer feliz demais.

LEÃO

(23/07 a 22/08)

Você terá que fazer sacrifícios em prol de causas familiares. Não permita que conflitos atrapalhem seus passos. No momento, a melhor estratégia e ouvir tudo e mediar situações. Finanças: não queira absorver dívidas dos outros. No amor, romance no ar!

VIRGEM

(23/08 a 22/09)

Evite fazer exposição de suas opiniões, pois nesse momento, elas podem não ser interpretadas corretamente. Finanças: evite divulgar o seu patrimônio, pois tem gente de olho no seu bolso! Amor: a dois invista no diálogo e o relacionamento melhorará.

LIBRA

(23/09 a 22/10)

O novo deve ser sempre aceito por você, para que possa acompanhar o progresso do dia a dia. Evolução comanda o progresso universal e você deve ficar preparado para fazer parte dela. Finanças: ela tende melhorar. Amor: vai rolar romance na sua vida.

ESCORPIÃO

(23/10 a 21/11)

É momento de não economizar energias no seu trabalho, pois ele tende tornar-se uma poderosa fonte de renda. Nas finanças, nessa fase, você tem tudo para faturar muito. Corra atrás de negócios, viu? No amor, paz e alegria estarão presentes no seu lar.

SAGITÁRIO

(22/11 a 21/12)

Nessa fase, você estará mais individualista do que nunca. Trabalho coletivo andará longe de seus propósitos, pois você acredita no seu poder de realização. Nas finanças, a fase promete maiores lucros nas suas atividades. No amor, possíveis revelações.

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/01)

É momento de expandir suas atividades. Pois, os astros favorecem todas iniciativas profissionais e comerciais. Invista em seus objetivos e resultados virão. Nas finanças, possível êxito financeiro. No amor, a vida familiar lhe reserva surpresas agradáveis.

AQUÁRIO

(21/01 a 19 a 02)

Não assuma responsabilidades que são dos outros. Faça apenas sua parte deixe que os outros que se virem, pois você não é de ferro! Nas finanças: elas melhorarão de acordo com suas ações. No amor, alegrias à vista!

PEIXES

(20/02 a 20/03)

Dê chance a você mesmo de crescer profissionalmente. Invista em tudo que possa contribuir para o crescimento das suas atividades. Nas finanças, com planejamento de primeira terá êxito em seus negócios. No amor, fase de imensa felicidade a dois.