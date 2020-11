ÁRIES (21/3 a 20/4)

É muito importante praticar o desapego neste momento. Nem tudo o que passou, precisa ficar o tempo todo grudado em você mesmo que mentalmente. As experiências acontecem para que possamos aprender. Dê um salto maior rumo a sua maturidade. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: sua cabeça fervilha com mil ideias, tantas que é possível que você não dê conta da metade delas. Nada escapa à sua percepção. Amor: não valorize pessoas que não merecem sua consideração. Saúde normal. Você está passando por uma fase importante. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Perceber que tudo se renova e se transforma no mundo, inclusive você próprio é muito bom, pois assim o “susto” das novidades que estão ocorrendo será muito menor, se você estiver aberto para elas. Aproveite o seu momento de total lucidez. Cor: branco. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Amor e compreensão nsse período. Boas relações com a família e com todos. Poderá dar e receber ajudas importantes. Amar é ter uma relação de confiança com a vida. Cor: havana. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Amor: modere seus ciúmes para evitar brigas desnecessárias. Saúde: alimente-se com fibras. Você está se sentindo mais determinado e autoconfiante, o que dá energia para você correr atrás de seus objetivos. Procure interagir em seu ambiente social. Cor: marrom. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sabedoria e paciência serão necessárias antes de tomar qualquer decisão. Será bom prestar atenção à profissão. As exigências no ambiente de trabalho tendem a aumentar, por isso, mostre sua competência e invista na autodisciplina. Novas oportunidades a frente.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Sua capacidade de transformação está em alta, o que torna você uma pessoa mais consciente de seu valor e das coisas ao seu redor. Supere limites. Cor: amarelo-canário. Número: 16.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aproveite o bom posicionamento dos planetas em relação ao campo profissional para tomar decisões importantes e não deixe as boas oportunidades se diluírem com o tempo. Você está em ressonância com uma energia positiva. Ligue-se em quem está brilhando. Número: 19.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período excelente para você, pois as suas ideias serão muito iluminadas e, portanto, totalmente originais. Aproveite a sua positividade para agilizar outras partes de sua vida. No plano profissional, lembre-se que não basta querer, é preciso lutar por seus objetivos. Número: 22.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Não espere pelos outros para lutar por seus ideais. Realizar-se depende exclusivamente de você. Caso tenha errado, tente corrigir o mal que causou e vire a página. Cor: bege. Número: 25.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Bom momento para estudar e se atualizar profissionalmente. Possibilidade de conhecer pessoas novas e interessantes, trocar ideias, compreender e se sentir ocupado. Cor: azul. Número: 28.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: favorável para iniciar romance mais sério com alguém que já faz parte de sua vida. Ao agir esperando o mínimo possível do outro, pode ser muito mais fácil se relacionar sem tantos conflitos. É tempo de entender que é melhor que tente mudar a si mesmo.