ÁRIES (21/3 a 20/4)

Quando a distância entre comodismo e a produtividade é muito grande os resultados são menores. Não permita que isso aconteça nessa fase que promete ser de grande prosperidade. No amor, romance favorecido. Paixão à primeira vista pode acontecer.

TOURO (21/4 a 20/5)

O trabalho vai exigir mais esforço de sua parte. Concentre-se mais em seus afazeres se quiser avançar profissionalmente. O período de boas perspectivas financeiras. Terá chance de ganhar mais dinheiro. No amor, sucesso total nos assuntos amorosos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho individual pode trazer melhores resultados. É tempo de aprender a lidar com as pessoas e respeitar o que elas têm de diferente, não esperando delas o que elas não podem oferecer. No amor, converse com seu par sobre assuntos afetivos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure não expor o seu lado de sucesso. Busque guardar os seus planos e tenha cuidado com colegas invejosos. Olho gordo está solto por aí! Portanto, olho vivo! Saiba o que combina mesmo com seu sucesso é trabalho! No amor, o convívio familiar trará alegria.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua força de vontade está em alta. Sua produtividade deverá aumentar e superar o que era esperado. A fase é propícia para progredir financeiramente. O sucesso está bem próximo. No amor, você tende oferecer mais afeto e carinho para quem te ama.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Terá uma boa oportunidade de conseguir alavancar sua atividade profissional. Júpiter continua regendo o progresso e você não terá dificuldade de avançar o que faz. No amor, para quem tem vida conjugal, essa fase, é mais que favorável para o romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Simplifique sua vida profissional no que for possível e dê a ela um novo colorido. Praticidade é a palavra da vez e não pode ser dispensada se quiser evoluir e avançar na sua atividade. No amor, troque “eu” por “nós” e o romance ficará mais equilibrado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse momento, sua concentração é maior e poderá tirar melhores proveitos disso, com trabalhos bem-feitos e resultados financeiros na medida do que produzir. Seu empenho profissional lhe dará mais confiança para avançar. No amor, fase bem feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A qualidade do que faz depende muito do que você irradia. Portanto, faça seu serviço com toda eficiência para ganhar a confiança dos interessados. Você está numa fase de boa comunicação e produtividade. Amor, conserve o seu romance para evitar término.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Bom período profissional. Por isso mesmo, use a sua criatividade para alavancar seus empreendimentos. Esse é um bom momento para você se destacar no seu trabalho e conseguir resultados expressivos. No amor, a sua vida a dois lhe trará muita felicidade e paz.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque valorizar o seu trabalho, fazendo com que as pessoas percebam as melhores características dele. Com isso, seus caminhos profissionais se abrirão e sua vida financeira evoluirá. No amor, você tende buscar mais romance para ficar mais feliz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não se deixe explorar por colegas de serviço. Faça sua parte e deixe resto por conta deles. Cuidado com pedidos de empréstimos de alguns aproveitadores. Diga não para não ficar sem o seu dinheiro! No amor, romances estão favorecidos para os solitários.