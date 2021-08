ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seus horizontes profissionais tendem se expandirem, pois você se mostra mais aberto para novos conhecimentos e negócios. Nas finanças, melhorias nos negócios trarão mais lucros. No amor, saiba que sua vida amorosa tem tudo para ser das mais felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pense positivo. Cultive seu lado otimista e sucesso virá nos negócios. Você tende a se dedicar mais às atividades culturais. Nas finanças, possibilidade de êxito em pequenos investimentos. No amor, os diálogos serão proveitosos e melhorarão a vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A fase favorece pequenos negócios ou serviços criativos. Eles irão longe! Nas finanças, chance de ganhar mais dinheiro com menos investimento. Diversão: procure algo bem interessante para se divertir. No amor, o momento favorece a troca de confidências.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tudo o que você mais quer agora e se divertir e relaxar para recuperar as energias empregadas nas suas atividades. Que tal um bom passeio a dois? Nas finanças, tudo melhorará nesse setor: aguarde por progresso. No amor, muito romantismo no ar!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente contornar problemas, mas sem se estressar com eles. Uma boa oportunidade de trabalho pode surgir, pois seus caminhos profissionais estão livres. Nas finanças, êxito em aplicações financeiras. No amor, astral favorável para incrementar romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Ótimo momento para você desenvolver suas atividades, pois você está recebendo boa energia do cosmo. Nas finanças, sua mente está muito aguçada e pode captar novos meios de ganhar dinheiro, No amor, você vai querer muita alegria na vida familiar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você tende reavaliar os caminhos que suas atividades vêm tomando, pois visa inovar alguma coisa para tornar o seu trabalho mais produtivo. Nas finanças, você está muito propenso a investir em pequenos negócios. No amor, seu lado romântico se manifesta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seus trabalhos encantam as pessoas pela criatividade. Elas valorizarão o que produzir.

Excelente momento para deslanchar suas atividades e crescer profissionalmente. Nas finanças, progresso está por vir! No amor, demonstre mais carinho por quem te ama.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Grandes conquistas poderão ser alcançadas por meio da sua persistência. Você tende se destacar nas suas atividades, pois está extremamente objetivo. Nas finanças, êxito financeiro cada vez mais perto. No amor, reforce vínculos com quem você ama.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Excelente momento na vida profissional. Bom paeríodo também para articulação com pessoas que tenham interesses semelhantes aos seus. Nas finanças, trabalho conjunto pode render muita grana. No amor, para os solteiros: paqueras e seduções à vista.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O período reserva sorte nos negócios, pois Urano, regente deste signo, assinala uma fase de prosperidade. Contribua para isso: mexa-se! Nas finanças, tudo leva a crer que não haverá mais espaço para falta de dinheiro! No amor, a vida familiar em alta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nada atrapalhará de alcançar seus objetivos profissionais, pois seus caminhos estão abertos. Chance de sucesso em parcerias e sociedades. Nas finanças, expectativas de fazer bons negócios e crescer financeiramente. No amor, afetividade no lar.