ÁRIES (21/3 a 20/4)

Aquele negócio que não decolou, agora pode tomar novo rumo e prosperar. Marte envia poderosas energias e o que fizer agora terá êxito. Nas finanças, sua grana tende aumentar através de bons negócios. No amor, poderá viver intensamente o romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Há muita coisa favorável em andamento. Parece que sua vida vai tomar um rumo muito feliz. Uma boa parceria profissional não está descartada. Nas finanças, investimentos prometem lucros. No amor, pode contar com o apoio da pessoa amada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você pode sentir-se indeciso: não sabendo que rumo tomar para acertar o caminho para melhorar sua vida, mas no momento, o melhor e seguir a sua intuição. Viu? Nas finanças, não vacile: invista só em algo seguro. No amor, invejável felicidade a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A fase é boa, mas não garante sucesso nas suas atividades profissionais ou sociais. O período é ótimo tanto para você fazer passeios quanto para refletir sobre o que poderá fazer de bom para você. Nas finanças, situação estável. No amor, o universo familiar ganha evidência.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Panorama propício para viabilizar seus projetos, pois a disposição astral incentiva início de negócios, mesmo que sejam de pequeno porte. O importante é começar. Nas finanças, prosperidade chegará devagar. No amor, romance vai alegrar sua vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nada acontece por acaso. Tudo acontece depois que se batalha para isso, então, será bom agir com firmeza para conseguir o que deseja. Nas finanças, elas contam com a proteção de Júpiter e boa lucratividade virá! No amor, estará mais romântico.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O que almeja não está mais fácil de ser conseguido, pois o universo conspira a seu favor! Agora começa fase de realizações e muitas alegrias na sua vida. Nas finanças, nessa fase ganhará mais do que imagina. No amor, o romantismo está no ar!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está confiante que conseguirá atingir seus objetivos profissionais, e isso é muito provável, já que a disposição astral favorece iniciativas. Nas finanças, novos negócios não estão descartados e mais grana, também! No amor, romances favorecidos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Controle a empolgação que pode levar você a imaginar coisas extraordinárias e depois se decepcionar com a realidade dos fatos. Nas finanças, Júpiter recomenda cautela nos investimentos. No amor, há chances de viver uma bela história amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Agora, você se contagia pelo otimismo e confiança num futuro melhor em todos os setores da sua vida. Contudo, para alcançar isso, você terá de agir em prol do que espera da vida. Nas finanças, terá condições de investir bem. No amor, fase de romances felizes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Não diga “jamais”, pois essa não é a sua realidade, pois os astros indicam muitas realizações para você. Acredite no seu potencial e bola pra frente. Nas finanças, elas vão melhorar de forma surpreendente. No amor, romantismo fortalece vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os negócios estão favorecidos. Use o seu poder de articulação para atrair e conquistar pessoas que poderão beneficiar os seus interesses. Nas finanças, habilidade ao negociar vai render muita grana. No amor, realização amorosa e felicidade a dois.