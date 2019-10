ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você se mostra mais organizado na sua atividade e no trato com os colegas de trabalho. Aproveite esse momento de organização e harmonia para acelerar o serviço. Nas finanças, intenso poder de negociar e faturar bem. No amor, você estará feliz.

TOURO (21/4 a 21/5)

Intenso poder de realização. Direcione-o para conquistas de seu interesse. Você se mostra mais objetivo o que facilitará êxito em suas iniciativas. Nas finanças, boas relações profissionais facilitarão bons negócios. No amor, muitas alegrias na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se depender de capacidade você vai brilhar na sua atividade, pois trabalhos criativos não faltarão. Terá tudo fazer sucesso na sua carreira profissional. Nas finanças, será necessário poupar para equilibrar o orçamento. No amor, muito romantismo no ar!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Para crescer na sua carreira profissional, será necessário que você invista em estudos. Assim, terá condições de inovar o seu trabalho. Nesse período, a Lua lhe enche de criatividade para produzir melhor. Finanças: promete melhoras. No amor, muita sintonia na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Haverá oportunidade de se destacar na sua atividade e conquistar promoção. Se tiver negócio próprio poderá faturar mais. Nas finanças, possível, progresso financeiro, pois os ventos sopram a seu favor. No amor, ousadia demais pode estragar o romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mesmo que encontre dificuldade não desista de seus projetos, pois você vai entrar numa fase de realizações. Vale esperar um pouco! Nas finanças, terá oportunidade de aproveitar suas boas ideias e ganhar bom dinheiro. No amor, muito afeto e alegrias.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento para definir metas para o seu futuro profissional, pois você está mais calculista. Nas finanças, ganhará muito dinheiro com trabalhos mais criativos. Mostre seu talento e produza pra valer. No amor, mostre mais dedicação a quem ama.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Defenda seus direitos com vigor e não deixe ninguém tentar tomar o que conseguiu com muito trabalho. Cuidado com pessoas invejosas, Elas estão de olho no seu bolso! Nas finanças, dinheiro tende a sobrar! No amor, é tempo de ser mais feliz e sorrir.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com seu jeito espontâneo conquistará preciosas amizades. Algumas delas poderão se interessar pelo trabalho. Parcerias à vista! Nas finanças, mergulhe de cabeça em seus projetos e resultados virão. No amor, lembre-se que seu lar é seu porto seguro!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nem sempre sonhar é bom, pois pode fazer alguém se distanciar muito da realidade. Portanto, não misture sonho com objetivo, pois só com ação você chegará lá! Nas finanças, possíveis melhoras financeiras nesse período. No amor, clima fraterno reinará

no seu lar.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Você tende a buscar atividades agradáveis para quebrar a monotonia do seu trabalho e o tornar mais interessante e produtivo. Nas finanças, conquistas profissionais tendem a aumentar seus rendimentos. No amor, romance a distância não terá vida-longa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Um lance de sorte poderá contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Alguém poderá se interessar pelos seus trabalhos e propor parceria. Nas finanças, Netuno e Júpiter conspiram para seu crescimento financeiro. No amor, romantismo em alta.