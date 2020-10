ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste dia, reflita antes de agir, pois você tende a ser muito dominador e afastar pessoas amigas de você. Use flexibilidade para amenizar situações. Dinheiro: poderá ter boas ideias e ganhar mais grana. No amor, essa fase será repleta de paixão e romantismo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Dedique-se mais ao seu trabalho e explore os seus talentos, pois você tem tudo para crescer na sua atividade, pois você está entrando numa fase de progresso. Dinheiro: deverá entrar em maior escala. No amor, muita sorte e alegria na vida amorosa. Uau!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento promissor. Chance de crescimento na sua atividade profissional. Para isso terá que planejar os seus passos na direção de seus objetivos. Dinheiro: poderá transformar um serviço secundário em algo lucrativo. No amor, afetividade vai rolar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

As energias astrais estão favorecendo suas atividades. Boa hora para você dinamizar o seu trabalho. Seu crescimento só depende do seu próprio empenho. Dinheiro: ficará feliz com seus rendimentos. No amor, o período será de muita felicidade para quem já tem um amor.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Excelente momento para parcerias. Você poderá aprender muito com pessoas mais experientes que você. Trabalho conjunto será mais produtivo. Dinheiro: deverá obter êxito financeiro. No amor, não estão descartadas muitas alegrias e novidades a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As chances de progresso profissional estão favorecidas. Novos conhecimentos na sua área de trabalho trarão prosperidade e estabilidade. Dinheiro: novos aperfeiçoamentos propiciarão maiores ganhos. No amor, muita sintonia e afetividade na vida amorosa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O astral é de novidades no ambiente profissional. Procure valorizar o seu trabalho imprimindo-lhe praticidade e se possível: originalidade. Isso pode render resultados acima do esperado. Dinheiro: situação estável. No amor, preze pela harmonia no lar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje você estará predisposto a colaborar com que tiver interesses parecidos com os seus. Pois um clima de parceria está no ar. Dinheiro: esse período favorece grande produtividade e elevação financeira. No amor, a felicidade será mútua entre vocês.

SAGITÁRIO (22/11/ a 21/12)

Você está mais flexível e cordial o que propiciam fazer novas amizades, pois sua simpatia atrairá quem estiver ao redor. Aproveite para divulgar os seus trabalhos. Dinheiro: elevação financeira à vista! No amor, compreensão trará harmonia no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, na sua vida profissional, você vai se destacar não só pela sua competência, mas também pela sua simpatia. Dinheiro: possibilidade se sucesso profissional e maiores lucros. No amor, um sonho amoroso poderá virar realidade e sua vida poderá tornar-se alegre.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure superar o individualismo e abrir-se para parceria, pois o trabalho conjunto, trará melhores resultados. Dinheiro: procure revisar com atenção os gastos para não o seu orçamento. No amor, alegrias de ordem afetiva vêm à tona nesse dia. Seja feliz!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Livre-se das amarras do passado. Fazer isso será uma grande iniciativa em direção ao progresso. Procure inovar todo o seu trabalho para torná-lo mais competitivo e lucrativo. Dinheiro: poderá pintar mais grana. No amor, felicidade na vida amorosa.