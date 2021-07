ÁRIES (21/03 a 20/04)

É um período de mudanças. Reflita bastante. Deixe que as transformações nasçam dentro de você e encare as dificuldades sabendo a raiz dos problemas. Projeção financeira favorável. Aproveite o momento para aprender a economizar e investir.

TOURO (21/04 a 20/05)

Os assuntos práticos ocuparão o centro de suas atenções. Aproveite para avaliar algumas das suas atividades. Nem tudo o que tem feito está contribuindo para o seu sucesso financeiro e você pode estar gastando muita energia por nada.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

No que depender dos astros, você tem tudo para vencer as adversidades e obter o reconhecimento que merece no trabalho. Invista nos estudos e no trabalho, canalizando sua inspiração para desenvolver métodos mais fáceis e lucrativos.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

O setor financeiro e o setor profissional estão passando por momento muito favorável, até mesmo para as pessoas que lidam com dinheiro de terceiros ou estão com processos na justiça. No plano familiar muito apoio, carinho e compreensão de todos que te amam.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Trabalho: ideias mil e desconcentração máxima. Coloque em prática o que é possível. Não exponha sua vida particular sem motivo. Bom momento no campo afetivo e também no campo familiar. Invista em bons momentos.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

O amor está em alta e você pode ser fisgado por uma paixão instantânea. Não é o que foi programado que dá certo. Acasos, coincidências e surpresas dão o tom. Ouça a intuição. Suas emoções, sejam elas positivas ou negativas, estão intensificadas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Não pare um projeto no meio do caminho só porque alguém disse que pode não dar certo. Confie no que tem dentro do peito e em seu sexto sentido! Aproveite! Amores recebem total aprovação dos céus, e ficar só está fora de cogitação.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É tempo de amar e esquecer as mágoas; pode haver reconciliação. A felicidade vai voltar ao seu coração muito antes do que você imagina. Sucesso financeiro, mas muita inveja em seu ambiente. Fique alerta. Bom momento no campo espiritual.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Pense bem antes de tomar uma decisão no plano sentimental. Procure compreender os pontos de vista e as dificuldades da pessoa amada. O trânsito astral torna os nativos deste signo prudentes. Fase muito boa para o trabalho. Bom momento no campo social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Procure desenvolver boas ideias, cuidando para não perder a ponte que as liga à realidade. Você já devia ter aprendido na pele que a vida é curta demais. Abra-se para novas experiências.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Pense bem na sua vida e no que precisa ser mudado. Cultive sentimentos como a fé, a generosidade e a compaixão. Terá que trabalhar muito, mas o dinheiro virá trazendo muita alegria para você. Bom momento no campo profissional.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Será bom renovar o círculo de amizades e conhecer novas pessoas. Que tal sair um pouco da rotina? Amplie horizontes. Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão. Bom momento no campo familiar.