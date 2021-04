ÁRIES (21/3 a 20/4)

O amor está no ar para todos os arianos que souberem perceber a sublime brisa desse sentimento. O setor dos enamorados está mais brilhante. E agora, o que fazer? Abra-se, diminua o temor de se entregar e comece a deixar seu coração falar mais alto. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a colocar suas obrigações em primeiro lugar e deixar um pouco de lado seus prazeres pessoais. Encontre o equilíbrio e seja feliz. Não há questão que não seja resolvida agora. Você é perspicaz, inteligente e tem uma mente ágil. Cor: bege. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O interesse por coisas diferentes auxilia na criação de alternativas para a resolução das situações apresentadas. É tempo de ser flexível para não ter dificuldades ao expressar suas opiniões. Você está um tanto tímido e ressabiadona vida afetiva. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Vida conjugal e social muito favorecida, com possibilidade de estabelecer equilíbrio e concórdia entre as pessoas. Você estará mais sensato com o pensamento construtivo e equilibrado e isso refletirá nas suas ações. Sensação de bem-estar. Cor: grená. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Em breve uma viagem bastante planejada poderá acontecer. Nunca misture o lado profissional com o pessoal. Você se depara com aspectos importantes de sua vida que demandam atenção.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: Quase tudo o que acontece agora, depende da maneira como você se comunica. Não é hora de grandes decisões, mas de articular planos, isso sim. Vida afetiva muito favorecida. Boa capacidade de expressar sentimentos. Busque defender os seus valores.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Supere o medo de expor suas opiniões. Não deixe sua personalidade ser apagada. Evite uma postura passiva e não se deixe levar pela vontade dos outros. Mostre que você sabe se posicionar. Hoje você vai ser dirigido por impulsos que estão sendo criados no inconsciente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bom para as coisas materiais e para o progresso sólido. Amigos novos surgirão, aproveite a oportunidade. Condições astrais favoráveis ao ambiente doméstico. Confiança em suas possibilidades. Apoio de pessoas da família e boas surpresas no amor. Número: 13.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros estão favorecendo muito a vida dos nativos deste signo. Disputas serão certamente ganhas e você terá muita sorte em qualquer atividade, desde que mantenha o sangue frio o tempo todo. Bom momento no campo profissional e afetivo. Muito dinamismo. Número: 16.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nós colhemos aquilo que plantamos. Você receberá tudo o que semeou nos últimos meses. Dinheiro extra, inclusive, pode entrar na conta bancária, mas evite gastos desnecessários. Amor: atrações irresistíveis e atitudes radicais poderão sacudir sua relação nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros estão facilitando tudo o que se refere a documentos, transação e negociações em geral. É provável que finalmente você aceite as condições do outro, faça um acordo que seja altamente lucrativo para todo mundo. Bom momento no campo pessoal. Número: 19.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Trabalho: Inovar é a palavra. Mas inovar sem perder a realidade de vida. Encare o que é possível e está ao seu alcance. Supere o medo de expor suas opiniões. Número: 22.