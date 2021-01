ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você sente firmeza e determinação para correr atrás do que quer. Trabalhe em grupo, mas não deixe que a competitividade atrapalhe o convívio. Com mais garra e firmeza, você busca seus objetivos. Contenha seus ímpetos agressivos e procure agir bem com os outros.

TOURO (21/04 a 20/05)

Não despreze encontros profissionais, eles poderão render grandes oportunidades. Amor: seu lado sedutor está aflorado. Deixe as emoções comandarem e terá surpresas agradáveis. Sua percepção do mundo está mais clara e você tende a se relacionar mais com todos.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Pode seguir sua intuição, pois ela lhe mostrará os melhores caminhos a seguir, principalmente no setor social. Não fique insistindo em racionalizar tudo e em seguir rigidamente seus métodos, procure variar e terá bons resultados. Saúde boa. Cor: azul-turquesa. Número: 4.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Momento de grande harmonia, paz e sossego emocional. Não tenha medo e nem reprima os seus sentimentos. O amor é a energia que sustenta o mundo e o mantém aceso. Todos nós, quando amamos estamos contribuindo com essa energia, propiciando a vida. Número: 7.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Algumas mudanças são necessárias neste período. A determinação e a ousadia são as palavras-chaves para empreendê-las. Use sua energia para criar coisas positivas. Cor: branca. Número: 10.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Repense a maneira como usa seu dinheiro. Procure gastar menos com atividades de lazer nesta fase. Selecione as pessoas com quem você se relaciona. Preste muita atenção em tudo o que ocorrer ao seu redor. Ninguém gosta de ser passado para trás! Cor: grená. Número: 13.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Muitas oportunidades aparecerão nesta fase. Você consegue formar alianças com pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Aceite conselhos que lhe ajudam a tomar decisões. Os astros estão transformando a sua intuição numa arma poderosa que pode indicar a direção.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Favorável à movimentação e ao diálogo. No plano familiar se você possui alguma dúvida, ou tem algum problema pendente, aguardando solução, aproveite para resolver tudo. Fase favorável para novos laços de amizades. Procure cuidar um pouco mais de você. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Amor: dê mais espaço para o carinho e a intimidade. Nesta fase você expressará seus sentimentos de maneira intensa. Dedique-se a elaborar novos projetos. Idealismo e desejo sincero de ajudar as pessoas. Espiritualidade. Meticulosidade na execução das tarefas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Esforce-se no desempenho de seus projetos. Cuide de tudo o que faz parte de seu cotidiano! Aproveite a magia de cada momento, por mais que ele seja pequeno e delicado. Assim perceberá que sua vida tem mais valor! Haverá entrada de dinheiro, mas relativo a trabalho.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Muita energia. Não é necessário esperar melhores oportunidades para agir, principalmente se está querendo começar alguma coisa nova. Período favorável para iniciar projetos, inclusive financeiros. Aproveite para pôr suas ideias em prática. Cor: laranja. Número: 19.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Seu raciocínio é muito rápido e, às vezes, consegue sobrepor o de muitas pessoas. Tenha cuidado para não se aproveitar disso e impor certas atitudes diante dos amigos. Use seu potencial mental para coisas boas e para a “felicidade geral”. Cor: azul-claro. Número: 22.