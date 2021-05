ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesse período, busque coisas positivas para sua vida, já que a maioria de seus problemas são criados por você. Controle o seu temperamento e as suas reações familiares. Cuidado com o excesso de confiança.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você quer resultados positivos para melhorar sua vida financeira e para isso, tenta encontrar novas alternativas. Analise cuidadosamente o seu trabalho e veja se precisa melhorar. Amor: Momentos de altos e baixos no romance, procure ser flexível.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Concentre-se em seus desejos e trabalhe com otimismo, pois tudo indica que em breves algumas mudanças importantes vão conduzi-lo a caminhos bem positivos. Amor: A troca de palavras e o carinho dos amigos farão bem.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesta semana pode haver melhoras ou dificuldades na vida familiar e profissional. Tudo dependerá da sua capacidade de manter o foco e acreditar em si. No campo amoroso, você terá de dispor de toda sinceridade para melhorar o relacionamento.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Hoje, você tende a buscar atividades intelectuais. Aproveite o seu dinamismo e procure se abrir para encontros com pessoas com as quais gosta de conversar. Você poderá receber uma proposta de trabalho.

VIRGEM (23/8 a 22/8)

É possível que a sua firmeza e perseverança sejam postas à prova por desafios que não estavam nos planos. Para que o ritmo seja mantido é bom manter a calma. É tempo de superar problemas. Amor: Seja perseverante é conquistará sua paixão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Faça atividades relaxantes e introspectivas. Busque a paz em seu ambiente familiar e entre harmonia com as pessoas que cercam você. Aproveite as oportunidades de divertimento hoje. Você consegue perceber melhor o potencial de suas relações.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

O astral dará força para você mudar tudo o que te incomoda. Perceberá com mais expressividade, o que favorece a expansão de conhecimentos. A concentração de energia tende a surtir bons resultados. Amor: Terá bons momentos ao lado da pessoa amada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Esteja pronto para apostar em novas possibilidades. Terá o apoio de pessoas do trabalho. Poderá surgir um dinheiro ou um negócio inesperado neste período mas preste atenção para não cometer enganos ou erros. Amor: Planos de vida nova.

CAPRICÓRNIO (21/1 a 19/2)

Nesse período, dúvidas e incertezas podem rondá-lo, mas isso acontecerá para mostrar onde você está falhando. Seja mais verdadeiro consigo mesmo e com seus ideais. A vitalidade retorna para se sentir melhor fisicamente. Não leve problema de trabalho para sua casa.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Amor: A vida dois estará dentro da rotina. Trabalho: Espírito cooperativo, favorável para atividades em grupos. Você está recebendo boas vibrações dos astros, o que poderá deixá-lo mais tranquilo, facilitando seus relacionamentos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua determinação será importante para transformar sonhos em realidade. Aproveite a boa energia deste momento e trace novos planos. Boa fase profissional, poderá produzir muito mais, pois existe a cooperação astral para isso. Aproveite!