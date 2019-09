ÁRIES (21/3 a 20/4)

A vida não resolve nada para ninguém, só você pode fazer por si mesmo. Procure crescer pelos seus próprios méritos, pois capacidade para isso você tem de sobra. Nas finanças, chances de novos negócios. No amor, alegrias na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Se algo não está dando na sua atividade, atreva-se mudar o rumo das coisas e inovar o que estiver fora da presente realidade. Nas finanças, se usar sua criatividade o seu trabalho ficará interessante e lucrativo. No amor, dívida suas alegrias com seu par.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu desempenho profissional tende a ser melhor do que o normal. Mercúrio, regente deste signo, em boa disposição astral, favorece produtividade. Arregace as mangas e bola pra frente! Nas finanças, êxito financeiro no ar! No amor, sucesso amoroso.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus medos na maioria das vezes não se justificam. Você apenas tem receio de não fazer o melhor e gerar insegurança. Pense positivo e irá longe! Nas finanças, êxito nos trabalhos criativos. No amor, aventuras afetivas deixarão o seu dia mais feliz.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O seu crescimento profissional vai continuar, mesmo assim, continue batalhando para alcançar metas maiores. Nas finanças, poderá ganhar boa grana com serviços extras. No amor, romances iniciados agora, terão vida longa e felicidade em dobro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Muita disposição e força de vontade lhe conduzirão nesse período ao sucesso pessoal e profissional. Nas finanças, seu bom desempenho na sua atividade será notado pelos superiores e darão ótimos lucros. No amor, tendência a relacionamentos confusos. Cuidado!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ótimo momento para dar início a um empreendimento ou fazer investimento na sua atividade atual. Nas finanças, iniciativas bem planejadas renderão maiores lucros. No amor, paixão em destaque. Astral ousado na intimidade a dois. Momentos felizes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nessa fase, seu destino é conquistar prosperidade. Se dinamizar o seu trabalho dobrará os seus rendimentos. Nas finanças, o sucesso baterá à sua porta e trazer benefícios financeiros. No amor, um relacionamento antigo poderá ressurgir.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não vacile. Mantenha a concentração em suas responsabilidades. Júpiter está abrindo os seus caminhos profissionais e você retribuir com ótimos trabalhos. Nas finanças, momento de grandes negócios e lucros. No amor, propensão a aventuras.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Boas perspectivas para os nativos deste signo. Saturno, regente deste signo, assinala uma fase de muitas oportunidades e realizações profissionais. Nas finanças, deverá faturar mais. No amor, romance no ar! Paixão à primeira vista não está descartada!

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Possíveis ganhos vindos de fontes inesperadas nesse período. Fase favorável para tratar de negócios, pois os astros favorecem transações profissionais. Finanças: êxito profissional e financeiro. No amor, muita felicidade na vida afetiva.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não é o momento certo para você fazer o que bem entender. Afinal, nessa altura do caminho, você pode perder o que construiu com muito trabalho. Objetividade tem que prevalecer. Nas finanças, não é momento de arriscar dinheiro. No amor, clima de paz e felicidade.